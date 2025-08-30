Stigla ponuda za igrača Hajduka. 500.000 eura je nas stolu?

Izgleda da ljetni prijelazni rok još nije gotov za Hajduk. Bijeli su nedavno doveli dvojicu iskusnih Španjolaca, a sada bi nekoga mogli i prodati.

U izlogu je nekoliko imena. Niko Sigur je prioritet za dobru zaradu. Ako dođe nenormalna ponuda za Rokasa Pukštasa i on bi mogao preseliti iz Splita, a onaj tko je jako blizu odlaska je Diallo.

Hajdukov bek mogao bi otići u transferu vrijednom između 300 – 500 tisuća eura, prenosi Germanijak.

Turska je početkom kolovoza bila praktički gotova stvar, no Eyupspor se okrenuo napadačkoj opciji. Sada ga želi klub iz istočne Europe, no ime nije poznato.

No puno veći iznos Hajduk bi mogao zaraditi prodajom reprezentativca Kanade, Nike Sigura. On će sigurno na Svjetsko prvenstvo iduće godine gdje je Kanada jedan od domaćina, a njegova cijena je trenutna četiri milijuna eura.

Da silno želi otići iz Hajduka, potvrdio je i izbornik Kanade.

"Sigur očajnički želi transfer. Bilo je ponuda iz Bundeslige, za njega bi to bio dobar razvoj događaja" rekao je kanadski izbornik Jesse Marsch.