Stigla naredba: Američki nosač aviona odlazi iz Splita

Američki ministar obrane Pete Hegseth naredio je premještanje udarne skupine nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, koja je donedavno boravila u blizini Splita, u karipsku regiju, javlja CNN.

Prema riječima tajnika Pentagona Seana Parnella, skupina se šalje kako bi se “razmontirale transnacionalne kriminalne organizacije i suzbio narkoterorizam”.

Od Splita do Kariba

USS Gerald R. Ford u Hrvatsku je uplovio početkom tjedna, a od karipskog područja dijeli ga više od 8000 kilometara, što znači da će mu za dolazak na novu poziciju trebati nekoliko dana. Posjet Splitu bio je drugi u dvije godine, a tijekom boravka brod je imao oko 5000 članova posade.

Planirani dolazak u Hrvatsku bio je dio raspoređivanja u operacijskom području Šeste flote SAD-a, s ciljem jačanja ratne spremnosti i pomorske sigurnosti američkih i savezničkih snaga u Europi i Africi.

Najveći ratni brod na svijetu

USS Gerald R. Ford (CVN 78), nazvan po 38. predsjedniku SAD-a, najveći je i tehnološki najnapredniji ratni brod ikada sagrađen. Dug je 333 metra, ima 25 paluba i može nositi do 75 zrakoplova, među kojima su F-35C Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, E-2D Advanced Hawkeye i EA-18G Growler.

Vrijednost gradnje i razvoja premašuje 17 milijardi dolara. Radi se o prvom nosaču zrakoplova nove generacije, osmišljenom za interoperabilnost s budućim flotama bespilotnih i borbenih letjelica.

Pritisak na Venezuelu i novi napadi

Masovno gomilanje američkih snaga u Karibima potaknulo je spekulacije o stvarnim ciljevima Trumpove administracije. Iako Washington tvrdi da je riječ o kampanji protiv trgovine drogom, dio analitičara upozorava da se radi i o pojačanom pritisku na Venezuelu i predsjednika Nicolása Madura.

Ministar Hegseth potvrdio je da su američke snage u petak izvele noćni napad na brod narko kartela u karipskim vodama, pri čemu je ubijeno šest osoba. Od početka kampanje prošlog mjeseca, ciljanih brodova je deset, a broj poginulih 43.