Stigla naredba: Američki nosač aviona odlazi iz Splita

Za dolazak na novu poziciju mu treba nekoliko dana

Američki ministar obrane Pete Hegseth naredio je premještanje udarne skupine nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, koja je donedavno boravila u blizini Splita, u karipsku regiju, javlja CNN.

Prema riječima tajnika Pentagona Seana Parnella, skupina se šalje kako bi se “razmontirale transnacionalne kriminalne organizacije i suzbio narkoterorizam”.

Od Splita do Kariba

USS Gerald R. Ford u Hrvatsku je uplovio početkom tjedna, a od karipskog područja dijeli ga više od 8000 kilometara, što znači da će mu za dolazak na novu poziciju trebati nekoliko dana. Posjet Splitu bio je drugi u dvije godine, a tijekom boravka brod je imao oko 5000 članova posade.

Planirani dolazak u Hrvatsku bio je dio raspoređivanja u operacijskom području Šeste flote SAD-a, s ciljem jačanja ratne spremnosti i pomorske sigurnosti američkih i savezničkih snaga u Europi i Africi.

Najveći ratni brod na svijetu

USS Gerald R. Ford (CVN 78), nazvan po 38. predsjedniku SAD-a, najveći je i tehnološki najnapredniji ratni brod ikada sagrađen. Dug je 333 metra, ima 25 paluba i može nositi do 75 zrakoplova, među kojima su F-35C Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, E-2D Advanced Hawkeye i EA-18G Growler.

Vrijednost gradnje i razvoja premašuje 17 milijardi dolara. Radi se o prvom nosaču zrakoplova nove generacije, osmišljenom za interoperabilnost s budućim flotama bespilotnih i borbenih letjelica.

Pritisak na Venezuelu i novi napadi

Masovno gomilanje američkih snaga u Karibima potaknulo je spekulacije o stvarnim ciljevima Trumpove administracije. Iako Washington tvrdi da je riječ o kampanji protiv trgovine drogom, dio analitičara upozorava da se radi i o pojačanom pritisku na Venezuelu i predsjednika Nicolása Madura.

Ministar Hegseth potvrdio je da su američke snage u petak izvele noćni napad na brod narko kartela u karipskim vodama, pri čemu je ubijeno šest osoba. Od početka kampanje prošlog mjeseca, ciljanih brodova je deset, a broj poginulih 43.

