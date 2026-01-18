Stigla je prva reakcija hrvatske vlade na Trumpove prijetnje

Stav hrvatske Vlade je da se saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati te uvažavati činjenicu da je Grenland dio Danske, priopćeno je danas iz Banskih dvora, prenosi Jutarnji.

"U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi narušile uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabile transatlantsko partnerstvo u okolnostima brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav u slučaju da se takve najave SAD-a i realiziraju, o čemu će biti riječi i na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu i sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak. U pogledu zabrinutosti SAD-a vezane uz sigurnost na području Arktika, u koji se ubraja i Grenland, vjerujemo da se dijalogom može pronaći rješenje koje će SAD-u jamčiti sigurnost, a Danskoj zaštitu njezina teritorijalnog integriteta", stoji u priopćenju Vlade RH.

Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je zaprijetio da će uvesti carine europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

Podsjetimo, u objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

Trump je rekao da se neće zadovoljiti ničim manjim od potpunog vlasništva nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske, za koji je rekao da je ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i mineralnih nalazišta.

Čelnici Danske i Grenlanda rekli su da otok nije na prodaju i da ne želi biti dio Sjedinjenih Država.

Veleposlanici 27 zemalja Europske unije sastat će se u nedjelju na hitnom sastanku kako bi razgovarali o svom odgovoru na Trumpovu carinsku prijetnju.