Stigao posljednji vikend Solinskog Adventoriuma: Predstave, disko na ledu i fešta za kraj na Jadru

Solinski Adventorium ulazi u svoju završnicu, a organizatori su za posljednji vikend pripremili bogat i raznolik program za sve generacije. Unatoč promjenjivoj vremenskoj prognozi, sadržaji su prilagođeni kako bi posjetitelji i dalje mogli uživati u blagdanskoj atmosferi na Jadru. Publiku očekuju kazališne predstave za djecu, disko večer na ledu te velika završna fešta uz DJ-a i klizalište koje će u nedjelju raditi do 22 sata.

"Iako nas je vrijeme malo iznenadilo, program smo prilagodili prognozi kako bismo i dalje uživali u nezaboravnoj atmosferi.

U petak nas očekuje predstava Adventska igra braće Grimm u izvedbi Kazališne družine Ritam igre. Upoznat ćemo braću Grimm i razmaženu princezu Luise koja im stalno zadaje nove glavobolje.

U subotu se u 18 sati vidimo na disko večeri na ledu! Klizat ćemo uz odličnu atmosferu, glazbu i puno smijeha.

Očekuje nas sunčana nedjelja pa smo vam pripremili čak dvije predstave. Prva je Tko će dobiti najljepši božićni dar? u izvedbi Studija Suncokret. Ana i Roko cijele su godine činili dobra djela i od Djeda Božićnjaka očekuju poseban poklon. Za razliku od njih, Zdravko Kuštravko očekuje isto, iako je radio potpuno suprotno. Na prevaru ukrade pisma iz poštanskog sandučića i potpiše ih kao svoja. No dobri anđeli sve shvate, obavijeste Vilenjaka, a on Djeda Božićnjaka – i priča se počne odvijati kako treba!

Druga nedjeljna predstava su Psići u ophodnji u izvedbi Rođendaonice Miškić, gdje nam na pozornicu dolaze Chase i Skye.

Nedjelja je ujedno i posljednji dan programa na Jadru pa smo pripremili pravu feštu za zatvaranje! DJ će podići atmosferu, a klizalište će raditi sve do 22 sata.

Vidimo se na Jadru!", poručili su organizatori.