Šteta za Hajduk nakon katastrofe na Rujevici je višestruka, a jedno je u kaosu prošlo ispod radara

Što je točno dovelo do Hajdukove katastrofe na Rujevici? Još se uvijek traže uzroci i odgovori na pitanja kako i zašto, ali kad se takvo što dogodi, od uzroka je uvijek lakše zbrojiti posljedice, štetu. Kažu uvijek da će nakon neke katastrofe "šteta biti naknadno utvrđena". A Bijele je definitivno ova rujevička bitka višestruko oštetila. I to iz više razloga.

Prvo, Hajduk je porazom od Rijeke i eliminacijom iz Kupa izgubio ružičastiji pogled na ljetnu europsku avanturu. Izgubio je na način da je uvelike ugrozio igranje u kvalifikacijama za Europsku ligu. Mogli su Bijeli "jednim udarcem ubiti dvije muhe", bili su baš na korak do cilja, a na kraju ostali bez ičega, prenose Sportske novosti.

Pisali smo ranije da bi pobjedom Hajduk nastavio svoj put prema naslovu u Kupu, koji bi mu sigurno donio Europsku ligu na Poljudu barem tijekom ljeta. I tako bi imao više prostora za ulazak u bilo kakve europske skupine, jesen u Europi, što je višegodišnji klupski cilj. Ovako, Hajduku za takvo što ostaju samo dvije opcije. Ili nekako mora prestići Dinamo u prvenstvu i osvojiti ga, ili mora sve nade položiti u epilog kojim bi Modri uzeli dvostruku krunu, pa bi Hajduk tako kao drugoplasirani otišao u Europsku ligu.

No, ne ovisi Garcíjina momčad po tom pitanju više sama o sebi, pa je to uvijek rizik. U suprotnom, ostaju već opjevane kvalifikacije za Konferencijsku ligu, u koju se u pravilu teže kvalificirati nego, recimo, osigurati europsko proljeće. Rekao je jednom nekadašnji predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić kako bi igranje Europe bila "fešta" za cijeli grad. I to u svakom smislu. Tako i u kontekstu kluba. Ispadanjem iz Kupa Hajduk je indirektno naštetio svojem koeficijentu, zaradi, ali i pozornici na kojoj bi se prodavali njegovi igrači. Očito će opet sve molitve navijača biti usmjerene da se ne ponove neki Dinamo Cityji, Toboli, Ružomberoci…

Kako će Garcia složiti ekipu?

No, lako sada za blisku budućnost. Već je u nedjelju prvenstvena utakmica s Dinamom, najveći derbi hrvatskog nogometa. Veliki je to događaj na koji bi sigurno stiglo više duša da je Hajduk na Rujevici odolio još napad i pol. Bio bi Poljud garantirano krcat. Doći će ljudi, dakako, i u ovom slučaju, ali... Uvijek nakon ovakvih utakmica ima taj neki ali. Pitanje je i kakva će biti reakcija okupljenih, kako će na sve reagirati i igrači. Hoće li se, psihološki gledano, uspjeti "podići iz mrtvih"?

Trenutačno su vjerojatno na tom planu dotaknuli samo dno, jer ovakvi porazi baš ubijaju psihu. Zna to bilo tko tko se ikada bavio ikakvim sportom. Ne treba niti govoriti koliko bi velika u ovakvim okolnostima bila pobjeda. Ne samo što bi Hajduka vratila u igru za naslov, nego bi potvrdila da Garcíjini igrači imaju strašan karakter, iako ih sada mnogi smatraju "luzerima". Da smo nacisto, što se rezultata tiče, Hajduku je on u nedjelju imperativan. Igra samo pobjeda, remi bi stvari ostavio istima, a poraz bi uvelike značio da je Bijelima jedini cilj do kraja sezone sačuvati drugo mjesto, koliko god sport bio nepredvidiv.

Nadalje, Gonzalo Garcia. Što s njim, kako je njemu pala Rujevica? Kako će pripremiti ekipu za derbi? Vidjeli smo, Rujevica mu je pala teško, grozno, dobio je i crveni karton. Trijumf protiv Dinama bio bi i njemu satisfakcija, iako je već potvrdio da svoj posao dobro zna, koliko god ga rezultat ne prati kao neke druge trenere proteklih sezona. Hajduk stvara, ali ne zabija, no nije sve na travnjaku niti trenerova domena. García inače ne izgleda kao lik kojeg nešto dira ova splitska prevrtljivost. Njemu je najvažnije da se vidi ideja, igra, napredak.

Već smo spomenuli igrače. Oni su u ovoj priči ipak najvažniji, jer oni u nedjelju od 15 sati imaju izaći na Poljud i suprotstaviti se Dinamu. Ta će utakmica i njima biti test karaktera. García je do sada govorio kako su mirni i staloženi, jer znaju da se igra dobro. No, pretrpjeli su u srijedu priličan nokaut. A bilo bi suprotno da se onaj Brajkovićev gol iz 4. minute sudačke nadoknade ispostavio kao pobjednički. Brajković, koji je odigrao najbolju utakmicu svoje seniorske karijere. Dakle, hajdukovcima uoči Dinama ostaje tek da se podignu prvenstveno sami u svojim glavama, da svatko sebe uvjeri da se protiv Dinama mora ići na pobjedu.