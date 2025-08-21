STEM ljeto u ZTK u znaku kockica

Zbog velikog interesa za LEGO kockicama, Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije organizirale su još četiri LEGO igraonice u sklopu STEM ljeta u ZTK.

U srijedu i četvrtak u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik pedeset kreativaca sastavljalo je svoje radove od kockica. Mašti nije bilo kraja – nastale su brojne kućice, vrtovi, autići, tvornica robota i garaža za bicikle.

Već sljedeći tjedan, 27. i 28. kolovoza, u suradnji s Informatičkim klubom Futura, slijede nove radionice za učenike od 3. do 8. razreda osnovne škole – Mali inženjeri. Oba dana održat će se po dvije radionice, u terminima od 9:00 do 10:30 te od 11:00 do 12:30 sati. Za sudjelovanje je potrebna prijava putem poveznice: www.ztk-du.hr/stem-ljeto/.