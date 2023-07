STATUS SPLIĆANKE O ULTRAŠIMA 'GORI': 'Na znanje i ravnanje sumnjivim Tomama i hejterima'

Pred Splićanima je dugo ljeto, ali i još dvije večeri festivala Ultra Europe. Većina će ljeto uz turiste željne odmora i zabave okarakterizirati kao mučno, dok drugi pak trljaju ruke.

No, jedan drugačiji primjer stiže iz Splita. Jedna dama je sa svojim sigurađanima odlučila podijeliti svoje iskustvo s partijanerima. Oglasila se radnim u popodnevnim satima petka, a evo što je napisala:

- Maloprije izađen na balkon (na 1.katu) pokupit robu, kad odmah do mene čujen utiho muške glasove trojice momaka, stranaca, obučenih u jednake bile sportske maje i plave bermude. Bili su isprid portuna di su vjerojatno uzeli apartman.

Ugleda me jedan od njih, pa i ostala dvojica pogledaju gore i svi me pozdrave kimanjem glave. Tako i ja njih otpozdravim i upitam idu li na Ultru.

"Yes, are you going too?"

Tu smo se svi lipo nasmijali.

Eto pristojnih momaka, ultraša, nikakvo ludo obilježje, ništa. Posli ih nisam ni čula više.

Zato nemojmo uopćavati i sve ih trpati i jedan koš divljaka... - napisala je dama na Facebooku.