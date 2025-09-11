Status koji je prije ubojstva Charlieja Kirka napisala njegova žena zaprepastio je mnoge

Američki konzervativni aktivist i utjecajni influencer Charlie Kirk (31), poznat po bliskim vezama s predsjednikom Donaldom Trumpom, smrtno je stradao tijekom javnog skupa na jednom sveučilištu u saveznoj državi Utah.

Charlie Kirk bio je osnivač Turning Point USA (TPUSA), desničarske političke neprofitne organizacije koja se zalaže za konzervativnu politiku na srednjoškolskim i fakultetskim kampusima diljem SAD-a.

Prema navodima američkih medija, ispaljen je jedan metak koji je pogodio Kirka u vrat. Unatoč brzoj intervenciji osiguranja i hitnom transportu u bolnicu, preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Na događaju je prisustvovala i njegova supruga Erika s djecom. Javnost je ubrzo povezala njezinu objavu na platformi X, koju je podijelila nekoliko sati prije tragedije.

Psalm 46:1 - God is our refuge and strength, a very present help in trouble. — Erika Kirk (@MrsErikaKirk) September 10, 2025

"Bog je naše utočište i snaga, uvijek prisutna pomoć u nevolji", napisala je 36-godišnja Erika.

Mnogi korisnici društvenih mreža njezine su riječi protumačili kao gotovo proročanske s obzirom na tragičan ishod kasnijih događaja.

Charlie i Erika vjenčali su se 2021. godine, a u braku su dobili sina i kćer.