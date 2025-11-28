Start Cup U-12 kreće s Gripa: Osam hrvatskih i dvije slovenske ekipe u novoj ligi do proljeća 2026.

Ovog vikenda u Splitu počinje novo košarkaško natjecanje za ekipe U-12 – "Start Cup". Liga se igra u zajedničkoj organizaciji klubova, a prvi turnir domaćin je na splitskim Gripama. Riječ je o projektu koji okuplja mlade selekcije iz Hrvatske i Slovenije, s ciljem što većeg broja kvalitetnih utakmica i sportskog druženja.
Deset ekipa u ligi koja traje do proljeća 2026.
U "Start Cupu" sudjeluje ukupno deset momčadi. Iz Slovenije dolaze Cedevita Olimpija i Kansai Helios Domžale, dok hrvatsku konkurenciju čine Dubrava, Cedevita Junior, Zadar, OKK Dražen Petrović iz Šibenika, Dubrovnik i Split. Planirano je da se kroz tri turnira odigra sedam kola, nakon čega slijedi završnica koja će odlučiti pobjednika prvog izdanja ovog natjecanja.
Raspored prvog turnira na Gripama
Prvi vikend donosi tri kola, raspoređena u subotu i nedjelju.
Subota, 29.11. – 1. kolo:
- 16:00 Cedevita Junior – Zadar
- 17:15 Cedevita Olimpija – OKK Dražen Petrović
- 18:30 Dubrava – Split
- 19:45 Dubrovnik – Kansai Helios Domžale
Nedjelja, 30.11. – 2. kolo:
- 9:00 Split – Dubrovnik
- 10:15 Zadar – Kansai Helios Domžale
- 11:30 Cedevita Junior – Cedevita Olimpija
- 12:45 OKK Dražen Petrović – Dubrava
Nedjelja, 30.11. – 3. kolo:
- 14:00 Kansai Helios Domžale – Split
- 15:15 Cedevita Olimpija – Zadar
- 16:30 Dubrava – Cedevita Junior
- 17:45 Dubrovnik – OKK Dražen Petrović
Treneri: Cilj je razvoj, utakmice i druženje
Trener Zadra Alen Zdrilić ističe kako se u klubu raduju sudjelovanju u novom natjecanju te smatra da je koncept dobro pogođen za uzrast U-12. Naglašava da liga nije prezahtjevna, ali djeci pruža ono najvažnije – putovanja, druženje i utakmice, odnosno priliku da rade ono što najviše vole. Zadar posebno veseli dolazak u Split na prvi turnir.
Slično razmišlja i trener Splita Ante Grgurević, koji suradnju trenera i klubova vidi kao ključnu vrijednost projekta. Uvjeren je da liga ima potencijal postati tradicionalna, a glavni je cilj odigrati što više utakmica. Po njegovim riječima, upravo je to najbolji put za razvoj mladih igrača prema reprezentativnim selekcijama i seniorskoj košarci.
Branko Klisović iz OKK Dražen Petrović naglašava zadovoljstvo što je liga zaživjela. Njegova momčad u "Start Cupu" vidi priliku za natjecanje s ponajboljim ekipama Hrvatske i Slovenije, ali i za razmjenu iskustava izvan parketa.
Trener Dubrave Ivan Lozanić dodaje kako je klubu drago sudjelovati s U-12 selekcijom te da su ovakva natjecanja upravo ono što djeci treba. Budući da im je ovo prvi turnir sezone, put u Split doživljava i kao priliku za dodatno povezivanje ekipe te usporedbu s konkurencijom. Dubrava želi vidjeti gdje je u odnosu na ostale i dati maksimum u ostvarivanju svojih ciljeva.
Nova platforma za mlade košarkaše
Prvi turnir na Gripama otvara sezonu u kojoj bi "Start Cup" trebao postati važna razvojna platforma za najmlađe košarkaše. Uz natjecateljski dio, treneri naglašavaju i vrijednost putovanja, druženja i stjecanja iskustava, što ligi daje dodatnu dimenziju – onu odgojnu i razvojnu. Split će tako ovog vikenda biti središte početka priče koja traje do proljeća 2026. godine.