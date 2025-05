Starosna mirovina veća muškarcima nego ženama: Pogledajte razlike

Starosnu mirovinu u travnju je dobilo ukupno 408.527 osoba, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Žena koje primaju starosnu mirovinu je 227.541, odnosno 56 posto. Prosječna starosna mirovina iznosi 651,87 eura. Inače, građani na starosnu mirovinu imaju pravo sa 65 godina i barem 15 godina staža, dok žene to pravo trenutačno mogu ostvariti sa 63 godine i devet mjeseci, piše Mirovina.hr.

Starosna mirovina muškaraca veća za 90,79 eura

Starosna mirovina muškaraca u prosjeku iznosi 702,44 eura, dok je za žene to 611,65 eura, što čini razliku od 90,79 eura. Najviše umirovljenika prima između 670 i 800 eura, točnije ukupno 59.000 njih od čega 33.098 starosnih mirovina primaju žene. U tom rangu primanja ukupno 25.902 starosne mirovine primaju muškarci. Nakon toga, ukupno 42.729 umirovljenika prima mirovinu između 800 i 930 eura. Od toga, veći dio čine žene, njih 23.397. Muškarci od toga dobivaju 19.332 starosne mirovine, prema podacima HZMO-a.

Zatim, ukupno 38.464 umirovljenika prima mirovinu koja je u iznosu od 600 do 670 eura. Od tog broja 19.585 čine žene, a 18.879 muškarci. Prijelazno razdoblje koje traje do 2029. godine ženama omogućava da u mirovinu odu nešto ranije, a od 1. siječnja ove godine dobna granica povećana.

Najveću starosnu mirovinu prima duplo više muškaraca

Podjednak broj muškaraca i žena prima ovu vrstu mirovine u iznosu od 540 do 600 eura. Točnije, 18.652 muškaraca i 18.220 žena. Starosnu mirovinu u iznosu od 270 i 340 eura prima 12.990 umirovljenika, a 19.029 umirovljenica. Zatim, onu u iznosu od 140 do 200 eura također prima puno više žena, njih 2.878, dok muškaraca manje od 1.000. Inače, prosječni iznosi starosnih mirovina kreću se od 329 pa sve do 939 eura, što prvenstveno ovisi o godinama staža, ali i plaćama.

S druge strane, starosnu mirovinu veću od 1.000 eura prima više muškaraca nego žena. Starosnu mirovinu u iznosu od 1.070 i 1.200 eura prima 7.532 umirovljenika, a puno manje umirovljenica, njih 4.771. Nadalje, starosnu mirovinu od 1.200 i 1.350 eure prima 5.226 muškaraca i 3.010 žena. Isto tako, puno više muškaraca prima mirovinu koja je između 1.350 i 1.500 eura. Mirovinu veću od 1.500 eura prima dvostruko više muškaraca, točnije 6.850 muškaraca, a 3.201 žena, prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje.