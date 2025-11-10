Starica napadnuta u središtu Šibenika, napadačica završila iza rešetaka

​U Policijskoj postaj Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakinjom osumnjičenom za razbojništvo u pokušaju na štetu 74-godišnjakinje.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičena, 6. studenog oko 20,15 sati u Pekarskoj ulici u Šibeniku, oštećenu 74-godišnjakinju tjelesno napala tako da ju je rukom uhvatila za jaknu te sprejom s nadražujućim tvarima pošpricala u predjelu lica, a potom udarila šakom u predjelu leđa, uslijed čega je oštećena izgubila ravnotežu i pala na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku oštećenoj su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičena 47-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava je dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.