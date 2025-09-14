Close Menu

Stanovnici Vranjica se prisjetili rukometaša Ćonija: "Znaš, jer si iz Vranjica i ne treba ti nitko potvrditi dijagnozu"

"Znaš, umra je od vranjičke bolesti"

Na Facebook stranici Inicijative "Mjesto koje hoće živjeti" objavljena je treća priča iz ciklusa "Znaš, umra je od vranjičke bolesti", posvećena Anti Božiću – Ćoniju, čovjeku čije ime zna svaki Vranjičanin.

Ćoni je život posvetio rukometu i rukometnom klubu Vranjic, gdje je odgajao mnoge generacije, i sportski i ljudski. Bio je predsjednik, tajnik i trener kluba, a izvan sporta svirao je u bendu Koraci, prateći brojne estradne zvijezde. Sumještani ga pamte kao sportaša, entuzijasta, umjetnika i veseljaka.

Njegov sin Vinko (40) u objavi se prisjetio očevog života i borbe s bolešću:

– Ćoni je živio u Vranjicu od 1955., samo 700 metara od tvornice Salonit. Deset godina radio je u Salonitu, a gotovo cijeli život proveo na igralištu udaljenom svega pedesetak metara od tvornice.

Prvi simptomi pojavili su se u prosincu 2017. – bol u vratu, otežano disanje i umor pri najmanjim naporima. Za čovjeka koji nije bio pušač, nije imao srčanih problema i cijeli život se bavio sportom, to je bilo neobično. Nakon prijema na plućni odjel i prve punkcije, sumnje su bile jasne.

– Ako si iz Vranjica, ne treba ti liječnik reći dijagnozu. Ti znaš što je – stoji u objavi.

Nakon dodatnih pretraga potvrđeno je da boluje od mezotelioma – bolesti koja je odnijela brojne živote u Vranjicu. Usprkos kemoterapijama i operaciji u Zagrebu 2018. godine, stanje se postupno pogoršavalo. Gušenje, otežano disanje, oticanje ruke i aparat za kisik postali su svakodnevica.

Ante Božić – Ćoni preminuo je 14. rujna 2019. u 64. godini života.

Priča o njegovoj borbi, kako ističu iz Inicijative "Mjesto koje hoće živjeti", još je jedno svjedočanstvo o posljedicama koje je azbest iz Salonita ostavio na mještane Vranjica.

