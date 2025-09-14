Stanovnici Vranjica se prisjetili rukometaša Ćonija: "Znaš, jer si iz Vranjica i ne treba ti nitko potvrditi dijagnozu"

Na Facebook stranici Inicijative "Mjesto koje hoće živjeti" objavljena je treća priča iz ciklusa "Znaš, umra je od vranjičke bolesti", posvećena Anti Božiću – Ćoniju, čovjeku čije ime zna svaki Vranjičanin.

Ćoni je život posvetio rukometu i rukometnom klubu Vranjic, gdje je odgajao mnoge generacije, i sportski i ljudski. Bio je predsjednik, tajnik i trener kluba, a izvan sporta svirao je u bendu Koraci, prateći brojne estradne zvijezde. Sumještani ga pamte kao sportaša, entuzijasta, umjetnika i veseljaka.

Njegov sin Vinko (40) u objavi se prisjetio očevog života i borbe s bolešću:

– Ćoni je živio u Vranjicu od 1955., samo 700 metara od tvornice Salonit. Deset godina radio je u Salonitu, a gotovo cijeli život proveo na igralištu udaljenom svega pedesetak metara od tvornice.

Prvi simptomi pojavili su se u prosincu 2017. – bol u vratu, otežano disanje i umor pri najmanjim naporima. Za čovjeka koji nije bio pušač, nije imao srčanih problema i cijeli život se bavio sportom, to je bilo neobično. Nakon prijema na plućni odjel i prve punkcije, sumnje su bile jasne.

– Ako si iz Vranjica, ne treba ti liječnik reći dijagnozu. Ti znaš što je – stoji u objavi.

Nakon dodatnih pretraga potvrđeno je da boluje od mezotelioma – bolesti koja je odnijela brojne živote u Vranjicu. Usprkos kemoterapijama i operaciji u Zagrebu 2018. godine, stanje se postupno pogoršavalo. Gušenje, otežano disanje, oticanje ruke i aparat za kisik postali su svakodnevica.

Ante Božić – Ćoni preminuo je 14. rujna 2019. u 64. godini života.

Priča o njegovoj borbi, kako ističu iz Inicijative "Mjesto koje hoće živjeti", još je jedno svjedočanstvo o posljedicama koje je azbest iz Salonita ostavio na mještane Vranjica.