Stanovnici Sirobuje ogorčeni: "Kvart se pretvorio u parkiralište i zahod za pse"

Redakciji Dalmacije Danas obratio se anonimni Splićanin, dugogodišnji stanovnik kvarta Sirobuja, upozoravajući na, kako navodi, sve teži problem nepropisnog parkiranja i neodgovornog ponašanja vlasnika pasa. Kako nam je kazao, o svemu je već obavijestio i Gradsku upravu Splita.

Prema njegovim riječima, stanje je posebno alarmantno u ulici Kneza Mutimira, ali problem, ističe, nipošto nije ograničen samo na jednu ulicu. "Problem nepropisnog parkiranja te neurednog ponašanja pasa u našem kvartu prerastao je iz okvira povremenog prekršaja u svakodnevni prekršaj. To narušava prometni red, osnovni osjećaj sigurnosti građana, a samim time i čistoću naših ulica i privatnih površina", navodi u svom obraćanju.

Dodaje kako se vozila svakodnevno ostavljaju na pločnicima, javnim površinama i ispred ulaza u zgrade, ali i na mjestima jasno označenima kao zabranjena za parkiranje. "Cijelo područje Sirobuje pretvorilo se u jedno veliko parkiralište i zahod za pse", upozorava.

"Molim da se pojača nadzor u navedenom području..."

Posebno ističe problem neodgovornih vlasnika pasa koji, prema njegovim tvrdnjama, ne drže pse pod nadzorom niti čiste za njima. "Psi su bez kontrole i zapišavaju svaki dio ceste i privatnih zidova, a vlasnici ne kupe izmet za svojim ljubimcima. Ceste i zidovi su požutjeli od tih izlučevina", navodi ogorčeni stanovnik.

Smatra kako se kršenje propisa godinama tolerira, što kod građana stvara osjećaj nemoći i frustracije. "Prometna pravila gube svoju snagu kad se njihovo kršenje tolerira — kada se automobili mogu parkirati gdje god trenutni hir vozača to poželi, a vlasnici pasa šetaju bez povodca i bez straha od sankcija", ističe.

U svom obraćanju zatražio je i konkretne mjere od nadležnih službi. "Molim da se pojača nadzor u navedenom području, osiguraju češći obilasci komunalnih redara i dosljedno primijene propisane sankcije prema prekršiteljima", poručuje.

Na kraju ističe i osobnu dimenziju problema. "Stanovnik sam Sirobuje više od 20 godina i osjećam sram i tugu zbog toga što se ovaj kvart pretvorio u ono što je danas", zaključuje, dodajući kako vjeruje da njegov glas predstavlja i mišljenje brojnih drugih stanovnika.

Kako nam je potvrdio, cijelu je pritužbu uputio i splitskoj Gradskoj upravi, nadajući se da će nadležni prepoznati ozbiljnost problema i poduzeti korake kako bi se, kako kaže, "ulice ponovno pretvorile u prostor reda, sigurnosti i obzirnosti".