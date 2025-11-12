Stanovnici ove četiri ulice nadomak Splita jutros ostaju bez vode: Opskrba obustavljena od 8 do 16 sati

Iz tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. izdali su obavijest potrošačima vode na području Općine Klis, Klis-Kosa, ulice Uvodići, Kosa Barići, Kosa Bralići i Stare rere (parni 28 do 42, neparni 23 - 37) da će zbog radova Aglomeracije na vodovodnoj mreži doći do prekida vodoopskrbe dana 12.11.2025. (SRIJEDA) u vremenu od 08 – 16 sati.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također, molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja - izvijestili su iz VIK-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Auto cisterna sa pitkom vodom nalaziti će se "kod doma", kod trgovine Studenac.

Za sve dodatne obavijesti možete se obratiti Pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, broj: 021/545-900 ili vodovodnoj mreži Solin 021/210-700.