Stanovnici otočkog sela se predozirali kokainom i to slučajno. Netflix objavio dokumentarac o tome

Netflix je objavio novi dokumentarac koji donosi nevjerojatnu priču o tome kako je jedno malo otočno selo doslovno preko noći postalo preplavljeno kokainom, što je izazvalo potpuni kaos. Sve se odigralo u lipnju 2001. godine u selu Rabo de Peixe na otoku São Miguel, zapadno od Portugala.

Krijumčarenje droge često krene po zlu, no rijetko kada ishod bude takav da cijelo jedno mjesto postane ovisno o teškim drogama. Na obale São Miguela nije isplivalo tek nekoliko paketića - otok je bio preplavljen s pola tone kokaina. Mnogi stanovnici, koji nikada prije nisu ni vidjeli drogu, postali su ovisnici, piše Index.

Situacija je bila toliko bizarna da su neke žene, misleći da je riječ o brašnu, kokainom počele panirati ribu. Djeca su pronalazila goleme pakete droge veličine knjiga i, vjerujući da je kreda, prahom iscrtavala linije na nogometnim igralištima.

Policija je kasnije svjedočila o razmjerima problema, posebno među najmlađima. "Pivske čaše kokaina prodavale su se za 5 eura po komadu", izjavio je policijski inspektor Jose Lopes. "Bio je to košmar. Neka djeca koja nikada nisu ni dotaknula cigaretu počela su koristiti kokain."

Svi ti događaji detaljno su opisani u novom dokumentarcu Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe, koji je od danas dostupan na Netflixu. Film donosi intervjue s ljudima koji su se zbog novonastale situacije uključili u trgovinu drogom, kao i sa stanovnicima koji su svjedočili kaosu.

Kako se sve dogodilo?

Ključna figura u priči je Antonino Quinci, talijanski krijumčar koji je prevozio kokain iz Venezuele u Španjolsku. Njegovu jahtu zahvatila je oluja koja je oštetila kormilo, zbog čega je morao skrenuti prema São Miguelu. Ne želeći se s milijunskim teretom vratiti u luku, Quinci je drogu pokušao sakriti u špilji, prevozeći je gumenjakom do obale.

Međutim, primijetio ga je ribarski brod, pa je promijenio plan i pokušao potopiti ostatak tereta. Pakete je omotao plastikom te ih potopio pomoću lanaca, kamenja i sidra. No, novi val oluje udario je u litice i pomaknuo sidro, oslobodivši goleme cigle kokaina koje su počele plutati prema otoku.

Pola tone kokaina i zatvorske kazne

U samo dva tjedna policija je uspjela zaplijeniti oko pola tone kokaina, čija se vrijednost danas procjenjuje na oko 53 milijuna dolara.

Dok su neki od 140.000 stanovnika otoka pronalaske prijavili vlastima, drugi su ih brzo iskoristili za zaradu, pokrenuvši lavinu događaja koji su zauvijek promijenili otok. Quinci je na kraju osuđen na 10 godina zatvora zbog trgovine drogom, a nakon izlaska je 2021. ponovno uhićen zbog krijumčarenja hašiša u Brazil, zbog čega je dobio još osam godina zatvora.