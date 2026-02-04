Stanovnici Klisa uskoro dobivaju reciklažno dvorište

Načelnik Općine Klis, Jakov Vetma izvijestio je javnost da je započeta procedura projektiranja reciklažnog dvorišta u Klisu.

- Započeli smo proceduru projektiranja reciklažnog dvorišta u Klisu.

Nakon što smo, putem novog prostornog plana, definirali lokaciju, sada nas očekuje ishodovanje dozvole, prijava na natječaj Fondu za zaštitu okoliša te izgradnja.

Ovim projektom omogućit ćemo našim stanovnicima lakše zbrinjavanje otpada - objavio je Jakov Vetma na Facebooku.