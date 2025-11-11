Stand-up u GKK: Josip Škiljo i Tomislav Primorac stižu u Kaštel Sućurac

Gradska knjižnica Kaštela u četvrtak, 13. studenoga 2025. u 19:00, dovodi dvojac Josip Škiljo i Tomislav Primorac (Splicka scena) u Nadbiskupov kaštel u Kaštel Sućurcu (Gospojska štrada 1). Publiku očekuje večer stand-upa – onakva „puna smija i veselja“ kakvu ovaj dvojac redovito isporučuje.

Ulaz je besplatan za članove GKK. Za one koji još nemaju iskaznicu, knjižnica nudi povoljniji upis od 9 € za godišnje članstvo u razdoblju 10.–15. studenoga 2025. (upis je moguć online ili u bilo kojem od odjela GKK).

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebno je potvrditi dolazak na 021 226 001 ili e-poštom na info@gkk.hr