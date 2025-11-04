‘Stanari zajedno’ Gradu Splitu: "Dosta sladoleda, kafića i apartmana, želimo grad za život!"

Građanska inicijativa Stanari zajedno u utorak je na sastanku zamjeniku splitskog gradonačelnika Ivi Biliću predala tri točke za revitalizaciju Splita.

Traže revitalizaciju grada kroz tri točke, da se grad podijeli u zone po 10.000 m2 u kojima će se točno utvrditi kvote i plan koliko čega može biti (restorani, obrti, sladoledarnice, odjeća, obuća, trgovine hranom, mješovita roba itd.).

Uz to traže nametanje obveze onima koji rade isključivo u sezoni da moraju raditi još minimalno tri mjeseca izvan sezone, te da grad svoje prostore ne smije iznajmiti ili dati u zakup trafikama s alkoholom i duhanom, sladoledarnicama i restoranima/fast food i noćnim klubovima ili kockarnicama.

U razgovoru s dogradonačelnikom predstavnici inicijative su tražili osnivanje Registra apartmana u stambenim zgradama grada Splita, predložili organiziranje sajma, te kulturnih i sportskih događanja u centru grada.

Dogradonačelnik je saslušao zahtjeve inicijative koji su mu predani u pisanom obliku.