STANARI NAKON POŽARA "Godinama upozoravamo na istu osobu, ovo nije prvi put da se nešto kod njega zapalilo"

U velikom noćnom požaru koji je zahvatio zgradu u centru Rijeke, više je stanara završilo u bolnici zbog udisanja dima, pronađena je zasad neidentificirana preminula osoba, a materijalna šteta je velika.

Čak pet stanova je oštećeno ili uništeno u ovom požaru. Velika šteta bit će i od prodora vode u druge dijelove zgrade.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Jedan od stanara u Zanonovoj, Davor Majnarić, čiji je stan na južnoj strani zgrade pa je prema njegovim riječima, prošao bez većih oštećenja rekao je za HRT Radio Rijeka kako je sjeverna strana zgrade potpuno stradala no, ukazuje i na problem koji u toj zgradi traje godinama.

Majnarić tvrdi da je u zgradi već godinama prisutan problem s jednom osobom koja se, kako kaže, neovlašteno uselila u pomoćni prostor, točnije šupu bez osnovnih uvjeta života.

"Uselio se u šupu bez WC-a, bez vode, bez struje. Uznemiravao je javni red i mir. Policija je više puta izlazila zbog njega – ima 20 do 30 prijava", ističe Majnarić koji tvrdi i da je ista osoba zbog nedostatka sanitarnog prostora fekalije odlagala u kante, a potom ih izlijevala u odvodne kanale zgrade.

Majnarić tvrdi i kako se spomenuta osoba više puta grijala svijećama i u šupi je već ranije gorjelo. "Ovo nije prvi put da se nešto zapalilo kod njega", dodaje.

"Slali smo dopise gradskom vrhu i bivšem gradonačelniku i sadašnjoj gradonačelnici. Ali rješenja nikad nije bilo."

Naglašava kako nitko od stanara s te strane zgrade u trenutku požara nije bio u stanovima jer su bili u renovaciji ili privremeno iseljeni.

Majnarić opisuje i svoju vlastitu situaciju tijekom požara:

"Nas šestero je spavalo, a mislili su da je cijela zgrada evakuirana. Probudio sam se tek u 2:30, 40 minuta nakon početka požara. Kad smo izašli, svi su se čudili – nisu znali da smo unutra".

Kaže da je veliki dio zasluge za relativno brzu dojavu vatrogascima jedna susjeda koja je gledala film u 1:30 ujutro i jedan stanar koji se vratio kući oko ponoći te čuo neobične zvukove.

Čeka se službeni očevid radi utvrđivanja uzroka požara i procjene ukupne materijalne štete, te obdukcija kako bi se doznalo tko je preminula osoba.