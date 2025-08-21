STANARI MALOG MJESTA U ŠOKU! Majka udarala sina sjekirom, preživio teške ozljede

Horor u malom mjestu u Varaždinskoj županiji. Majka je na spavanju napala sina sjekirom i pokušala ga ubiti.

Prema izvještaju, žena je u srijedu, 20. kolovoza oko 3:20 u svojoj kući u Breznici ušla u sobu u kojoj je spavao njezin 30-godišnji sin te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima.

Sin se nekako uspio obraniti te se zatvorio u sobu i pozvao policiju, piše Dnevnik.hr.

Policijski su službenici po dolasku na mjesto događaja uhitili ženu te je nakon pretrage doma i dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Napadnutom 30-godišnjaku medicinska pomoć pružena je u Općoj bolnici Varaždin, gdje su mu utvrđene površinske ozljede glave, prijelom dvaju vratnih kralješka i rezne rane, koje su okvalificirane kao teške ozljede.