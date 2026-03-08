Stanari istočnog splitskog kvarta ponedjeljak bez vode: Radovi na vodovodnoj mreži i zatvaranje dijela prometnice

Stanari splitskog naselja Kamen sutra će privremeno ostati bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži. Kako je izvijestio Mjesni odbor Kamen, završeni su radovi na spajanju kućnih priključaka na novu vodoopskrbnu mrežu u Ulici sv. Mihovila. Od ponedjeljka, 9. ožujka, započinju pripremni radovi za prespajanje glavne vodovodne cijevi, što je preduvjet za nastavak nove faze radova u toj ulici.

Zbog toga će doći do prekida vodoopskrbe na području Kamena od 8 sati ujutro pa do završetka radova, najkasnije do 17 sati.

Počinje asfaltiranje dijela ulice

Istodobno započinju i radovi na izradi kolničke konstrukcije u Ulici sv. Mihovila, u smjeru istok–zapad, na dionici od kućnog broja 13 do kućnog broja 44.

Riječ je o dijelu prometnice koji je već bio obuhvaćen radovima, a sada će biti potpuno uređen s dva nova sloja asfalta u punom profilu ceste, odnosno na obje kolničke trake. Nakon toga radovi će se nastaviti u sljedećoj fazi u istoj ulici, na dionici od skretanja za Ulicu Podgreda do skretanja za Zvonimirovu ulicu.

Zatvaranje dijela ceste

Zbog izvođenja radova od ponedjeljka će se privremenom regulacijom prometa zatvoriti dio Ulice sv. Mihovila za sav promet.

Obilazni pravac za stanare bit će organiziran preko Ulice kralja Zvonimira i Ulice Celestina Medovića.

Iz Mjesnog odbora Kamen mole građane za razumijevanje tijekom izvođenja radova. Planirano trajanje radova na ovoj dionici je do 18. ožujka 2026. godine.