Stanari dviju splitskih ulica danas su bez vode, evo do kada

Stanovnici splitskog predjela Duilovo, točnije ulice Put Duilova i Vinogradske ulice, u srijedu, 18. veljače 2026. , privremeno će ostati bez opskrbe vodom zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži.

Kako je priopćeno iz tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, prekid isporuke vode trajat će od 8 do 17 sati.

Iz nadležnog komunalnog poduzeća mole potrošače da na vrijeme osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također se preporučuje da se u navedenom razdoblju ne koriste uređaji čiji rad zahtijeva vodu iz javne vodovodne mreže u odgovarajućoj količini i pod potrebnim tlakom.

Građani se upozoravaju i na mogućnost pojave zamućenja vode nakon ponovne uspostave opskrbe, što je uobičajena pojava dok se ne stabiliziraju normalni uvjeti tečenja kroz sustav.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru tvrtke na broj 021 545-900.

Napominje se kako će se u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi odgoditi.