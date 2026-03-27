Stablo vam je palo na automobil? Evo kako dobiti naknadu štete

Snažni naleti olujnog vjetra ruše stabla po Hrvatskoj. Brojni automobili ostali su zarobljeni i uništeni. Štete su velike. Ipak, vlasnici ne trebaju očajavati. U mnogim slučajevima ipak imaju pravo na naknadu štete. No, ostvarenje tog prava ovisi o okolnostima slučaja i odgovornosti vlasnika zemljišta ili tijela koje je nadležno za održavanje stabla.

Najjednostavniji slučaj nadoknade štete je onaj kada je automobil kasko osiguran. Ako je vlasnik automobila ugovorio potpuni kasko, problema ne bi trebalo biti. No, u slučaju djelomičnog kaska, šteta možda neće biti isplaćena, a to ovisi o tome pokriva li djelomični kasko takozvanu višu silu, kao što je na primjer oluja koja sruši stablo. U tom slučaju sve informacije građani mogu dobiti od svoje osiguravajuće kuće, piše Dnevnik.hr.

Naime, generalno rješenje vezano uz naknadu štete od osiguravajuće kuće teško je dati jer uvjeti rješavanja šteta ovise od osiguranja do osiguranja. Prvi korak svakako je što prije se javiti u osiguravajuću kuću i prijaviti štetu. U slučaju da vlasnik automobila nije zadovoljan iznosom koje osiguranje nudi, moguće je i žaliti se.

Što kada nema kaska?

Čak i u slučaju da automobil nije kasko osiguran, postoje šanse za nadoknadu štete. U tom slučaju ovisi tko je vlasnik stabla. Ako je stablo u vlasništvu grada i ako se nije održavalo redovito, može postojati odgovornost. Ako je stablo bilo trulo, nagnuto, prethodno prijavljeno kao opasno – tada je vjerojatnost naknade veća. S naplatom štete od lokalnih samouprava ne bi trebalo biti previše problema jer oni ionako plaćaju svoja osiguranja baš za takve slučajeve.

Isto vrijedi za predmete poput crjepova, dijelova fasade i sličnih predmeta. No tu je već mnogo teže dokazati čiji je crijep udario u automobil.

Ako je stablo na privatnoj parceli, vlasnik zemljišta može biti odgovoran, ali samo ako je znao za opasnost, a ništa nije poduzeo. Ako je šteta uzrokovana ekstremnim vremenskim uvjetima (npr. oluja, orkanski vjetar), najčešće se radi o višoj sili, pa naknada možda neće biti odobrena, osim ako je postojala prethodna zapuštenost stabla.

U svim slučajevima najvažnije je imati dokaz da se nezgoda dogodila i gdje se ona dogodila, a to najbolje potvrđuje policijski zapisnik.

Važno je fotografirati

Također, u slučaju štete dobro je odmah nakon događaja fotografirati štetu. Nakon toga treba nazvati policiju i zatražiti zapisnik. Ako je moguće, zatražiti očitovanje vatrogasaca ili komunalnog redarstva. Nije loše imati i svjedoke, ukoliko su bili prisutni.

Podnijeti odštetni zahtjev nadležnom tijelu, npr. Gradu ili komunalnom poduzeću, uz sve dokaze.

Ako je vozilo kasko osigurano, štetu najčešće pokriva osiguranje, a ono može dalje potraživati naknadu od treće strane.