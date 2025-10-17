Srpski mediji: Slavni Srbin platio Jeleni Rozgi 25 tisuća eura za nastup od sat vremena

Prema pisanju portala Blic.rs, hrvatska pjevačica Jelena Rozga nastupila je prije nekoliko dana na privatnoj proslavi u elitnom restoranu u Beogradu, organiziranoj povodom rođendana člana obitelji Ljubana Hofmana Vidovića, nekadašnjeg europskog prvaka u kickboksu.

Kako navodi Blic, Rozga je za nastup u trajanju od oko sat vremena navodno primila honorar od 25 tisuća eura, a njezin je angažman bio poseban zahtjev obitelji.

“Cijela proslava koštala je više od 50 tisuća eura, restoran je uređen prema željama slavljenika, a torta je bila visoka četiri kata. Hofmanovi su željeli da im upravo Rozga pjeva, pa nisu ni pitali za cijenu”, izjavio je neimenovani izvor za Blic.

Rozga je, prema navodima istog izvora, bila odlično raspoložena, nastupila u dugoj leopard haljini i izvela svoje najpoznatije hitove, nakon čega se odmah vratila u Hrvatsku.

Podsjetimo, braća Hofman dospjela su u javnost nakon što su prošle godine bili privedeni zbog sumnji na zlostavljanje, no pušteni su iz pritvora jer tužiteljstvo nije pronašlo dokaze za kazneno djelo.