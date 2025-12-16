Srna donosi milijune na Poljud?

Hajduk je u posljednjih godinu dana iznjedrio niz mladih igrača koji su privukli pažnju europskog tržišta, a među njima se sve češće spominje i Šimun Hrgović. Standardni hrvatski U-21 reprezentativac učvrstio je poziciju lijevog beka na Poljudu te se nametnuo i u reprezentaciji koju vodi Ivica Olić, a sada je, prema pisanju ukrajinskih medija, na meti velikog kluba.

Kako navodi ukrajinski Sport, za 21-godišnjeg Hrgovića zainteresiran je Šahtar Donjeck, čiji je sportski direktor Darijo Srna. Ukrajinci pišu da bi u zimskom prijelaznom roku Šahtar mogao ostati bez Gruzijca Iraklija Azarova, zbog čega se već traži rješenje za poziciju lijevog beka, a Hrgović se nameće kao jedna od glavnih opcija.

U cijelu priču uključen je i Andy Bara, trenutno najistaknutiji hrvatski nogometni menadžer, koji je prije dva mjeseca postao zastupnik mladog Vukovarca. Taj potez mnogi su tada protumačili kao signal da se Hrgović priprema za iskorak u jaču ligu, a interes Šahtara dodatno potvrđuje takve procjene.

Ukrajinski izvor ne navodi koliku bi odštetu Hajduk mogao zaraditi, no prema Transfermarktu, Hrgovićeva tržišna vrijednost trenutačno iznosi 2,5 milijuna eura. Važno je i da lijevi bek ima ugovor s Hajdukom do 30. lipnja 2028. godine, što splitskom klubu daje snažnu pregovaračku poziciju.

Hrgović je trenutačno prva opcija Gonzala Garcije na lijevoj strani obrane, a njegov eventualni odlazak otvorio bi prostor Dariu Melnjaku i Ismaelu Diallu, dvojici igrača kojima ugovor istječe na ljeto.