Na današnji dan 1993. godine rodio se Marko Livaja

Kapetan HNK Hajduk Split i jedan od najboljih nogometaša hrvatske lige, Marko Livaja, danas slavi svoj 32. rođendan. Rođen u Splitu 1993. godine, Livaja je kroz bogatu karijeru postao simbol Hajduka i ikona domaćeg nogometa.

Nakon što je karijeru gradio u Italiji, Španjolskoj i Grčkoj, povratak u matični klub 2021. godine označio je prekretnicu — kako za njega, tako i za splitske Bijele. Već u prvoj sezoni postavio je rekord s 28 pogodaka i osvojio nagradu za najboljeg igrača Prve HNL. Godinu kasnije potvrdio je status najboljeg strijelca lige, a u aktualnoj sezoni 2024./25. ponio je trostruko priznanje: Igrač sezone, najbolji strijelac i autor gola godine.

Livaja je ostavio trag i u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je nastupio 21 put i postigao četiri pogotka. Dio je brončane generacije sa Svjetskog prvenstva u Katru 2022., što mu je dodalo još jednu vrijednu crtu u bogatoj sportskoj biografiji.

Marko Livaja danas nije samo igrač — on je lider, simbol borbenosti i povezanosti Hajduka s navijačima. Na njegov 32. rođendan, navijači mu žele ono što i sam najviše voli: još puno pobjeda, golova i uspjeha u bijelom dresu.

Sretan rođendan, kapetane!