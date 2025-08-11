Sredina kolovoza donosi Podstrani bogat kulturno-zabavni program

Sredina je kolovoza, mjeseca velikih spomendana i blagdana koje slavimo na nacionalnoj razini, pa tako i u Podstrani. Proslavili smo veliku obljetnicu 5. kolovoza… No mnogih za okupljanje radi slavlja, druženja, zabave i uživanja u nekom od umjetničkih izražaja u našoj Podstrani uvijek ima. Pa pogledajmo i podsjetimo se što smo pripremili za sredino ovog mjeseca:

U ponedjeljak 11. kolovoza u 21:00 u Strožancu, ispred crkve Gospe u Siti, održava se 22. smotra klapa. Izvrsne izvođače i bogat program osigurali su organizatori smotre: Općina Podstrana, TZ Općine Podstrana i Ogranak Matice hrvatske u Podstrani. Svakako dođite i uživajte u glasovima naših klapskih pjevača i pjevačica!

U srijedu 13. kolovoza u 21:00 u Ljetnikovcu Cindro na programu je glazbeno-književna „Večer pod pariškim nebom“, u izvedbi Nere Stipičević. Vrijedi doći!

U nedjelju 17. kolovoza u 21:00 u Strožancu, ispred crkve Gospe u Siti, naše će Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana održati koncert. Veselimo se nastupu naših puhača!

Sutradan, u ponedjeljak 18. kolovoza u 19:30 u Rekreacijskoj zoni Mutogras naši dragi gosti Art voyage organiziraju nam slikarsku radionicu za djecu. Povedite svoje mališane. Oni uživaju u radostima boja i slikanja!

U utorak 19. kolovoza u 21:00 ispred zgrade Općine Podstrane održat će se predstava za odrasle pod naslovom „Slonovača Donjeg Doca“. Nastupa darovita kazališna skupina Mali princ.

Dan poslije, u srijedu 20. kolovoza u 20:30 u Poratu u Svetom Martinu na programu je simpatična predstava za djecu koju izvodi Casper Magic show. Roditelji, dovedite djecu i uživajte s njima!

U petak 22. kolovoza u 21:00 u Poratu u Svetom Martinu počinje naše standardno druženje – Ribarska noć i naši dragi Bosutski bećari. Ne trebamo ih posebno predstavljati. Družit ćemo se uz dobre zalogaje i dobru atmosferu.

U nedjelju 24. kolovoza u 21:00 u našem lijepom Ljetnikovcu Cindro večer s gitarom nam priređuje naš vrsni i vrlo nagrađivani gitarist Petar Čulić. Prigoda je to koju nijedan glazbeni sladokusac ne propušta! Nagradimo ga i mi svojim dolaskom!