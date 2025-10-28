Srđan Marinić: "Grad Split skriva podatke o GUP-u i onemogućava rad vijećnika"

Gradski vijećnik Srđan Marinić javno je prozvao gradske službe zbog, kako tvrdi, uskraćivanja uvida u nacrt Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o izmjenama i dopunama GUP-a i PPUG-a Splita. Marinić ističe da je dokument tražio uoči tematske sjednice Gradskog vijeća zakazane za 30. listopada, no da je njegov zahtjev odbijen.

Prema riječima vijećnika, u obrazloženju odbijenice navedeno je kako se postupak provodi “prema proceduri propisanoj Zakonom o prostornom uređenju”. Međutim, Marinić smatra da se takav odgovor ne može primijeniti na izabranog vijećnika, koji prema Zakonu, Statutu Grada Splita i Poslovniku Gradskog vijeća ima pravo na pristup svim informacijama potrebnim za obavljanje svoje dužnosti.

“Ovakvo postupanje Grada Splita, kojim se vijećnicima uskraćuje pravo na dobivanje traženih podataka, smatram onemogućavanjem obavljanja dužnosti gradskog vijećnika te prikrivanjem podataka koje je izradilo javnopravno tijelo tijekom svoga rada”, poručio je Marinić.

Dodao je i kako će tek na sjednici u četvrtak “možda biti razjašnjeno što se zapravo skriva i zašto se odugovlači s procesom izmjena GUP-a”.