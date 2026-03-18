Srceparajuća drama u javnosti: Sina je htio nazvati po ljubavnici, trudna supruga u šoku

Frontmen grupe Maroon 5, Adam Levine (47), ostvario je zavidnu glazbenu karijeru, a njihove turneje diljem svijeta brzo se rasprodaju, što samo potvrđuje činjenicu koliko ih publika voli slušati. Njegov privatni život bio je vrlo staložen i miran sve dok se 2022. nije doznalo da je prevario suprugu Behati Prinsloo, najpoznatiju kao anđelicu Victoria's Secreta.

Adam ju je prevario s manekenkom Sumner Straw, a njihova intimna priča nikad se ne bi ni doznala da Sumner na društvenim mrežama nije objavila poruke koje joj je Adam slao, piše Story.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Adam Levine (@adamlevine)

'Imala sam aferu s muškarcem koji je oženjen Victorijinom anđelicom. Tada sam bila mlada, naivna i, iskreno, osjećam se iskorišteno', rekla je Sumner. Rekla je da su bili u 'fizičkoj vezi' godinu dana, ali i da mjesecima nisu razgovarali nakon toga. Ponovno joj je javio u lipnju 2022. kako bi joj rekao da sa suprugom čeka treće dijete i da ga planira nazvati po njoj.

'Ok, jedno ozbiljno pitanje. Dobit ću još jedno dijete i ako bude dečo, stvarno bih ga nazvao Sumner. Je li ti to okej? Ozbiljno mislim', stajalo je u Adamovoj poruci. Nakon te objave javile su se još dvije djevojke koje su podijelile poruke koje im je Levin slao, a glazbenik se potom oglasio na Instagramu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Adam Levine (@adamlevine)

'Puno se toga trenutačno piše o meni i želim raščistiti stvari. Imao sam lošu procjenu što sam razgovarao s nekim tko nije moja supruga na način koji bi se mogao smatrati flertom. Nisam imao aferu, ali jesam prešao granicu u razdoblju života zbog kojeg se kajem', napisao je te istaknuo kako mu je obitelj najvažnija na svijetu te da više nikada neće očijukati s nekim.

Poznata ljepotica i Adam su nakon njegove javne prijevare dobili treće dijete. Sinčić je stigao u siječnju 2023., a Behati mu je oprostila nevjeru. Mališan ima tri godine, a stranim medijima i dalje nije poznato kako se dječak zove. Pretpostavlja se da sina nije mogao nazvati Sumner nakon što se doznalo za aferu. Par je otprije imao dvije kćeri, Dusty Rose (9) i Gio Grace (7), a u braku su od 2014. godine.