Srce Splita kuca za one kojima je najpotrebnije: Dođite i donirajte za Županijsku ligu protiv raka – Split

Split ovih dana ima priliku još jednom pokazati svoje veliko srce.

U sklopu humanitarnog projekta „120 bradata – vožnja Extreme“, motoavanturist i humanitarac Željan Rakela privremeno je zaustavio svoju vožnju – ne zato što je stao, već zato što je pomoć potrebna upravo sada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Proteklog vikenda Željan nije vozio, jer je boravio u Rijeci gdje je održao predavanje budućim donatorima, šireći priču o borbi protiv raka i važnosti zajedništva. Danas, sutra i prekosutra također ne vozi, ali s jasnim ciljem – u City Center One Split izložen je njegov motocikl, simbol puta, borbe i nade, a istovremeno se prikupljaju donacije za Županijsku ligu protiv raka – Split.

Ovo nije samo motor.

Ovo je poruka.

Poruka podrške onima koji se svakodnevno bore s najtežim životnim bitkama.

Pozivaju se svi Splićani i ljudi dobra srca da dođu, zastanu na trenutak, porazgovaraju, upoznaju priču i – ako su u mogućnosti – darivanjem donacije postanu dio ove humanitarne misije. Svaka donacija, bez obzira na iznos, znači nadu, pomoć i korak bliže lakšem sutra za oboljele i njihove obitelji.

Split je grad solidarnosti, zajedništva i velikog srca - sada je prilika da to još jednom pokažemo.

Željan Rakela bit će osobno prisutan, spreman na razgovor, fotografiju i zahvalnost svima koji odluče stati uz ovu priču.

Jer ponekad je dovoljno samo – doći.

I dati ono što možemo.

Idemo dalje!