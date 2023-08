SRCE SEZONE, A BAČVICE PRAZNE Gdje su nestali turisti?

Tijekom ljetnih mjeseci navikli smo na prepune plaže gdje kako bi zauzeo svoje mjesto pod suncem moraš postati kreativan i dosjetljiv.

No, očito takva situacija nije svakodnevna, i u samom srcu sezone. To pokazuju fotografije jutarnje šetnje jednom od najpoznatijih splitskih plaža - Bačvicama - koje praktički zjape prazne.

Slična situacija je i na Ovčicama, gdje nema gužve.

Za većinu je to sigurno sretna vijest, jer znaju da se neće morati gužvati u moru ljudi umjesto da bez brige urone u ono plavo, Jadransko more, no postavlja se dobro pitanje: gdje su turisti?

No, nema mjesta za strah. Ljudi na Bačvicama ipak ima, a oni najvještiji uživaju u igri picigina već od ranog jutra.

Možda većina na godišnjem odmoru jednostavno sebi uzima slobode da nadoknade san, pa ćemo ih na plažama vidjeti popodne.