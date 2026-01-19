Srbija priredila senzaciju, pa sve "prosula". Na rubu su ispadanja

U trećem kolu skupine A na Europskom prvenstvu Austrija je svladala Srbiju 26:25. Takav ishod dodatno je zapetljao borbu za prolazak, iako Austrijancima na kraju nije donio nastavak turnira.

Mjesto u drugoj fazi Španjolska je osigurala i prije večerašnjeg dvoboja s Njemačkom. Nijemcima je, s druge strane, za prolazak potreban barem bod.

Računica s "krugom" i gol-razlikom

Ako Njemačka izgubi od Španjolske, nastao bi krug od tri reprezentacije s po dva boda – Austrija, Njemačka i Srbija. U tom mini-obračunu najbolju gol-razliku ima Srbija i upravo bi ona prošla dalje: Srbija je na +2, Njemačka na 0, a Austrija na -2. Srbi na rezultat večerašnje utakmice ne mogu utjecati, pa im preostaje samo navijati za pobjedu Španjolske. Unatoč trijumfu nad Srbijom, Austrija je ispala.

Austrijsku pobjedu predvodio je pivot Tobias Wagner sa šest pogodaka, dok su četvorica suigrača dodala po tri gola. U srpskim redovima najviše je zabio Nemanja Ilić (šest), a Stefan Dodić postigao je četiri.