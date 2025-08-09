Srbija do jeseni uvodi kazneno djelo "osvetničke pornografije"

Srbija bi do jeseni trebala usvojiti izmjene Kaznenog zakonika kojima se uvodi novo kazneno djelo – osvetnička pornografija. Kako se ona regulira hrvatskim zakonom?

Srbija bi do jeseni trebala usvojiti izmjene Kaznenog zakonika kojima se uvodi novo kazneno djelo – osvetnička pornografija, najavio je ministar pravde Nenad Vujić. Posebno će se uzimati u obzir je li osoba sa snimke dala pristanak na snimanje i dijeljenje materijala, te je li bilo prijetnji ili ucjena, piše N1.

Bez pristanka – nema dijeljenja

„Svaki oblik dijeljenja sadržaja u kojem osoba nije dala izričit pristanak predstavlja kazneno djelo. Čak je i prijetnja da će takav sadržaj biti podijeljen također kazneno djelo“, izjavio je Vujić za RTS.

Najteži oblik ovog kaznenog djela odnosi se na djecu. „Maloljetnici ne mogu dati pristanak, a za djecu mlađu od 14 godina snimanje i prikazivanje takvih sadržaja potpuno je zabranjeno“, istaknuo je ministar.

Vujić je potvrdio da će kazneno odgovarati i osoba koja zloupotrijebi fotografiju ili snimku koja joj je dobrovoljno poslana. „Bez pristanka – nema dijeljenja“, poručio je.

Kako je u Hrvatskoj?

Ključna zakonska odredba (članak 144.a KZ-a)

Hrvatski Sabor je 1. srpnja 2021. usvojio izmjene Kaznenog zakona koje su uvele kazneno djelo "zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja". Tom se odredbom sankcionira dijeljenje intimnih snimki — čak i ako su originalno snimljene uz pristanak — bez pristanka za tu svrhu.

Detekcija deepfake i manipulirane pornografije

Zakon također obuhvaća situacije u kojima je sadržaj generiran ili manipuliran tehnologijom (tzv. deepfake), uz namjeru narušavanja privatnosti osobe.

Ako se snimka podijeli bez pristanka — kazna zatvora do 1 godine.

Ako je dostupna većem broju ljudi (npr. putem interneta) — kazna zatvora do 3 godine.

Na preporuku udruga

Ove izmjene donesene su kao odgovor na preporuke građanskih organizacija poput B.a.B.e., koje su ukazivale na zaštitnu prazninu u slučaju osvetničke pornografije i inzistirale na zakonskoj zaštiti žrtava.