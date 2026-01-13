Srbi poludjeli kada su vidjeli čiju su im zastavu stavili umjesto njihove

Vaterpolisti Srbije u prvoj utakmici Eura 2026. na domaćem terenu pobijedili su Nizozemsku nakon peteraca, a nakon te utakmice nitko nije pričao o rezultatu i lošoj predstavi Srba u Beogradu.

Naime, na poluvremenu utakmice dogodio se ogroman gaf organizatora. U prijenosu utakmice netko je pored Srbije stavio zastavu Crne Gore, a umjesto nizozemske bila je zastava Malte.

Na Euru u vaterpolu za grafike i prikaz u dvorani i na televiziji zaslužni su Talijani iz kompanije Micro plus. Talijanima se dogodio ogroman gaf, a taj potez razljutio je navijače Srbije pa i tamošnji Savez koji je oštro reagirao.

Srbi su odmah poslali upit krovnoj vaterpolskoj organizaciji, no nisu prošli s nekim uspjehom osim poruke da se to ne bi trebalo više dogoditi, piše Gol.hr.