Sramotni prizori: Evakuacijski put postao smetlište

Čitatelji su nam se obratili s upozorenjem na problem u splitskom kvartu Kman. Riječ je o jednom od nebodera u Mosećkoj ulici, gdje su na vanjskim protupožarnim stepenicama uočene gomile otpada.

"Slučajno sam jutros prošla iza tog nebodera i s ulice ugledala smetlište na vanjskim protupožarnim skalama", javlja čitateljica koja je zabilježila situaciju.

Prema njezinim riječima, otpad je vidljiv izvana, što dodatno narušava izgled zgrade i okoliša. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se s druge strane, preko puta zgrade, nalazi ograđeno dječje igralište.

Stanari i prolaznici pitaju se kako je moguće da se prostor predviđen za evakuaciju u slučaju požara koristi za odlaganje otpada. Protupožarne stepenice moraju biti stalno prohodne i dostupne, a njihovo zatrpavanje može predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik.

Građani očekuju brzu reakciju nadležnih službi te uklanjanje otpada kako bi se osigurala sigurnost stanara i djece koja borave u neposrednoj blizini.