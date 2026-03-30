Spremate uskrsni stol? Evo koliko će prosječna obitelj potrošiti ove godine

Preduskrsni je vikend, a blagdanski stol ove je godine pod većim pritiskom nego ikad. Uz rast cijena energenata, raste i zabrinutost građana, hoće li si moći priuštiti tradicionalnu uskršnju košaricu.

Unatoč tome, prognoze Hrvatske gospodarske komore i dalje najavljuju potrošnju veću od dvije milijarde eura, što je za devet posto više nego lani.

Uoči uskrsne kupnje, umjesto u popis namirnica, mnogi prvo gledaju cijene.

- Naravno da porast cijena zabrinjava ljude, nas građane kojima primanja ne rastu u skladu s cijenama, istaknula je Blanka Smoljan za HRT.

- Malo je benzin poskupio, ali u cijenama namirnica se to ne vidi. Zasad je to tako, to je neka perspektiva, možda za mjesec, dva, ali zasad je sve tu negdje gdje je bilo, u granicama očekivanja, naglasio je Nikola Korica.

Proizvodi poskupljuju iz dana u dan

Vrijednost uskrsne košarice još je teško odrediti, poručuju sindikati, jer proizvodi poskupljuju iz dana u dan.

- Zato je i prezentacija te košarice što bliža Uskrsu ili blagdanima, da bi imali konkretne cijene i pokazatelje. Neminovno je da će nam ići inflacija, neminovno je da će nam cijene rast, poručio je predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata Dražen Jović.

Posljednji podaci Hrvatske gospodarske komore iz veljače pokazuju povećanje cijene jaja, svježeg mesa i kakaa u odnosu na prošlu godinu, dok, primjerice, cijena maslaca pada. Unatoč tomu, prognozira se da ćemo ove godine uoči Uskrsa trošiti više nego lani.

- Potrošači se suzdržavaju od potrošnje kada god je to potrebno, međutim ono što nam sad govore podaci da za Uskrs, gdje mi kao potrošači volimo pripremati hranu, imamo svoje uskršnje navike, kupujemo puno hrvatskih proizvoda, za sada prema trendovima vidimo da su brojke još uvijek pozitivne, rekla je direktorica Sektora za trgovinu Maja Bogović, Hrvatska gospodarska komora.

Od tradicije se ipak ne odustaje

Rast potrošnje osjete i lokalni proizvođači jer upravo su domaći proizvodi neizostavan dio uskrsnog stola.

- Nismo dizali cijene svojih proizvoda, budući da su to proizvodi koje smo proizveli prošle godine, pričamo o domaćim pekmezima, pričamo o pčelinjim proizvodima od prošle godine. No, međutim ova godina će biti izazovna, jer već sada imamo velik problem s poskupljenjem plavog dizela i to će nam uvelike povećati troškove, istaknuo je proizvođač meda i voća Ivan Dumenčić za HRT.

- Nama je interes proizvesti kvalitetan proizvod i prodati ga. Interes nam je da ti naši kupci imaju i kupovnu moć i da si mogu priuštiti to što mi radimo, a mi ćemo nastojati da eventualno, ako i dođe do poskupljenja da to bude stvarno u nekim granicama koja su realna, poručio je direktor Agro-klastera Vukovarsko-srijemske županije Zdenko Podolar.

- Ako se nastave ekstremni šokovi s pozicije cijena energenata, logično je da se moraju odraziti na finalnu cijenu proizvoda. Nije realno očekivati ni od kojeg gospodarskog subjekta da prodaje svoj proizvod, svoju robu od cijene koja je niža od nabavne cijene, naglasila je glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.

Blagdanski stol sve je skuplji, ali od tradicije se, čini se, ni ove godine ne odustaje – iako to za neke znači i skromniji izbor.