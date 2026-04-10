Sport, edukacija i fair play: Igre mladih oduševile djecu u Dugopolju i Makarskoj

Jubilarna 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih stigla je i u Splitsko-dalmatinsku županiju, uz program Zero Waste održana su natjecanja u pet sportskih disciplina. Djeca i mladi od osnutka na Igrama sudjeluju potpuno besplatno, a najbolji iz cijele Hrvatske svake godine plasiraju se na Državnu završnicu. Tijekom 2026. na ovoj najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi će sudjelovati više od 140.000 djece u Hrvatskoj.

Plamen SIM-a u Dugopolje zajedno s djecom donio je Aljoša Kunac, proslavljeni vaterpolist koji je istaknuo važnost bavljenja sportom od malih nogu: „Poručio bih djeci, posebno u ovo vrijeme mobitela i tehnologije, da što više izlaze i bave se sportom, jer je sport iznimno važan za njihov razvoj, i fizički i psihološki. Ne morate se baviti profesionalnim sportom, ali zbog samopouzdanja i dobrog početka u životu važno je trenirati i ustrajati u tome.“

Sportsko-edukativni projekt „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ održava se već petu godinu zaredom, a zbog kreativnog pristupa učenju kroz sport popularan je među djecom, potičući ih na usvajanje zelenih navika i njihovu primjenu u svakodnevnom životu. Nakon interaktivne edukacije o zaštiti okoliša, djeca su se natjecala na Zelenom SIM poligonu. A najbolje ekipe u Dugopolju su Lavići u sastavu Marta Bosančić, Gabriela Klapez, Roko Rogošić i Karlo Radovan, te 2.b u sastavu Leon Plazibat, Rita Rogošić, Petra Krnjac i Niko Slišković.

„Iznimno nam je zadovoljstvo što su Plazma Sportske igre mladih prepoznale našu školu i Općinu te, uz našu podršku, organizirale događaj za našu djecu, edukativnog i natjecateljskog karaktera. Ono što je najvažnije jest veselje koje vidimo kod djece i svima im želimo puno uspjeha na natjecanjima. Nadamo se da ćemo i dogodine na našem stadionu zajedno organizirati još veći sportski događaj.“ Rekao je Alen Smodlaka, predsjednik Općinskog vijeća Dugopolje.

1200 djece i mladih u Makarskoj

Na terenima Sportskog centra u suradnji s Gradom Makarskom održan je Telemach Dan sporta, na kojem su se mladi sportaši borili su se za izravan prolaz na Državnu završnicu na natjecanjima u graničaru i atletici. Plamen Igara u Makarsku su donijele rukometašice Maida Arslanagić i Anita Gaće, a za djecu su navijali i gradonačelnik Zoran Paunović, zamjenica gradonačelnika Antonija Radić Brkan, pročelnica odjela za javne potrebe i društvene djelatnosti Marina Puharić, predsjednik Zajednice sportova Ante Bilić te ispred SIM-a David Burburan.

U vremenu kada su ekrani sve češći od igrališta cilj SIM-a je djeci ponovno približiti kretanje kao nešto prirodno, zabavno i zajedničko. Telemach Dan sporta upravo zato stavlja naglasak na igru, inkluziju i jednakost, podsjećajući da sport nije samo rezultat, već prilika za stvaranje prijateljstava i jačanje timskog duha. Tijekom ove sezone, kroz 41 sportsko-edukativna događanja diljem Hrvatske, djeca i mladi imat će priliku pokazati da amaterski sport nosi neprocjenjivu vrijednost, potiče zdrave navike, razvija samopouzdanje i pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje, a upravo to su vrijednosti koje Plazma Sportske igre mladih prenose već 30 godina. Natjecanja u graničaru i atletici već se šestu godinu održavaju u sklopu Telemach Dana sporta. Kao posebno popularna disciplina istaknuo se graničar, koji kroz natjecanje miješanih ekipa, dječaka i djevojčica, potiče na druženje i inkluziju.

Najbolja ekipa 2015. godište i mlađi su Genijalci bez granica dok su u godištu 2017. i mlađi najbolji Vatreni zmajići. Na atletskoj stazi bilo je napeto do posljednjeg zvižduka a najbrži u Makarskoj su Lea Glavaš, Noa Kero, Mirna Radić i Ivan Bajić Mendeš.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović izjavio je: „Po prvi put Dan sporta Sportskih igara mladih održava se u Makarskoj, europskom gradu sporta. Mislim da je sport jedan od najvažnijih alata u borbi protiv „suvremenih bolesti“ u društvu, kako ih ja nazivam, jer zbog upotrebe mobitela i raznih ekrana motoričke sposobnosti često slabe. Svi smo danas tome podložni, a posebno mladi. Upravo zato vjerujem da je sport jedan od najboljih alata koje društvo ima. Makarska je partner ovom događanju i pripada joj ovakav događaj, s obzirom na naša ulaganja u sport i podršku mladima.“

Plazma Sportske igre mladih potiču djecu na korektno navijanje na sportskim terenima, a nagrada za najfer navijačke pripala je ekipama Dugiš i Tigrići. U Makarskoj je održana i edukacija o pružanju prve pomoći, prilagođena djeci, koju je provodio Crveni križ. U suradnji s Programom All in u Makarskoj je organiziran je i inkluzivni sportski program za djecu s poteškoćama, s ciljem poticanja jednakih mogućnosti za sudjelovanje u sportu.

Ulična košarka, mali nogomet i šah

Ulična košarka posebno je popularna disciplina na Igrama, tako su tereni 3x3 Sprite Cupa i ovaj put bili ispunjeni igračima i navijačima. Najbolje ekipe u Dream Team Dugopolje i 6.B u muškoj i ženskoj konkurenciji plasirale su se na regionalnu završnicu, a pridružit će im se ekipe iz Makarske Bura, Sigeon i Veslačice. U Dugopolju i Makarskoj održane su i kvalifikacije najvećeg malonogometnog turnira u Europi. Coca-Cola Cup ove godine zaigrat će preko 45.000 nogometašica i nogometaša, a ekipe Dugopolje i Gromovi u muškoj konkurenciji, te Nevera u ženskoj konkurenciji putuju na županijsku završnicu koja će se krajem svibnja održati u Splitu.

Plazma Sportske igre mladih pružaju djeci potpuno besplatno natjecanje u 10 sportskih disciplina: Coca-Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, HEP turniru u rukometu, 3x3 Sprite Cupu, Gen-i cupu u odbojci, odbojci na pijesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, tenisu, graničaru te u atletici. Sva natjecanja održavaju se od siječnja do lipnja, a prijave su otvorene na igremladih.hr, gdje je dostupan i raspored svih sportskih disciplina i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Proslava 30 godina Plazma Sportskih igara mladih održati će se u Splitu u sklopu Međunarodne završnice od 17. do 22. kolovoza. U gradu pod Marjanom okupit će se djeca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, koja će se natjecati u brojnim sportskim disciplinama. Uz sportska natjecanja, očekuje nas i proglašenje novih ambasadora SIM-a te veliki revijalni All-Star Day, koji će dodatno obilježiti jubilarno izdanje Igara.