U Splitu održana edukacija koja bi svima mogla olakšati život

Udruga Srce Split, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, organizirala je edukaciju pod nazivom „Portal e-Građani i digitalna pristupačnost“, koja je održana 16. travnja 2026. godine u Splitu.

Cilj edukacije bio je približiti građanima korištenje portala e-Građani te istaknuti važnost digitalne pristupačnosti za sve korisnike, posebice za osobe s invaliditetom i starije osobe.

Sudionici su imali priliku upoznati se s ključnim dijelovima sustava e-Građani, uključujući e-Informacije, e-Usluge te podportal „Životne situacije“, koji omogućuje jednostavnije snalaženje kroz administrativne procese. Posebna pažnja posvećena je i virtualnom asistentu koji korisnicima pomaže u bržem pronalasku potrebnih informacija.

Tijekom edukacije predstavljeni su i načini prijave putem različitih vjerodajnica, razine sigurnosti sustava te korištenje osobnog korisničkog pretinca za zaprimanje službenih poruka.

Naglasak je stavljen na praktičnu primjenu e-usluga koje građanima omogućuju obavljanje brojnih administrativnih postupaka bez odlaska na šalter – od promjene liječnika do podnošenja različitih zahtjeva i izdavanja dokumenata.

Jedan od ključnih segmenata edukacije bila je digitalna pristupačnost. Sudionici su upoznati s mogućnostima prilagodbe kontrasta, veličine slova i drugih opcija koje olakšavaju korištenje portala osobama s poteškoćama u vidu ili čitanju, uključujući osobe s disleksijom.

Edukaciju su vodile predavačice Tamara Horvat Klemen i Lidija Suman, koje su kroz konkretne primjere i praktične savjete približile digitalne usluge široj publici.

Ovakve edukacije predstavljaju važan korak prema digitalnom uključivanju svih građana i poticanju korištenja dostupnih online usluga, čime se pojednostavljuje komunikacija s javnom upravom i štedi vrijeme.