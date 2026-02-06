Splitskom kirurgu krenulo suđenje za nesavjesno liječenje, a tek treba dočekati presudu u slučaju primanja mita!

Dok se suđenje po USKOK-ovoj optužnici zbog primanja mita približava kraju, splitski kirurg Cristijan Bulat suočen je s drugim slučajem pred Općinskim sudom u Splitu.

Danas je naime održano suđenje po optužnici splitskog Općinskog državnog odvjetništva zbog nesavjesnog liječenja, a što se zapravo odnosi na isti događaj.

Bulat se tereti da za nesavjesno liječenje Ivice Adžaipa od 22. listopada do 18. studenoga 2018. godine. Tada je pacijent zbog plućne hipertenzije, popuštanja srca i aneurizme uzlazne aorte bio zaprimljen u KBC Split gdje je utvrđeno da ga kardiokirurg treba pregledati i operirati.

Bulata se tereti za primanje mita

Preuzeo ga je Bulat koji je, prema optužnici, 'protivno pravilima struke i svjestan da je pacijentov život ugrožen odgađao pregled i operativni zahvat'. Na koncu je operirao Ivicu Adžaipa kad je stanje postalo kritično, a pacijent je preminuo...

Danas su svjedočila dvojica liječnika te oštećena, supruga preminulog Ljubica Adžaip, a iskazima je zadovoljniji bio Bulatov branitelj, renomirani splitski odvjetnik Vinko Ljubičić. Na kraju ročišta zastupnik tužiteljstva je predložio pripajanje ovog predmeta onom USKOK-ovom pred Županijskim sudom, pa je rasprava odgođena do odluke o tom prijedlogu. Kako je pak taj drugi predmet, a u kojem se Bulata tereti za primanje tri tisuće eura mita od Ljubice Adžaip (koja je nakon tragičnog završetka sve prijavila USKOK-u) kako bi operirao njenog supruga, već daleko odmakao dok je ovaj pred Općinskim sudom praktički tek započeo, šanse za pripajanje su vrlo tanke...