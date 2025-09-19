Splitsko “Jedinstvo” na desetodnevnoj turneji u Mađarskoj

Folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita kreće na veliku desetodnevnu turneju kojom će hrvatsku pjesmu, ples i tradiciju približiti zajednicama Hrvata diljem Mađarske. Program započinje u subotu, 20. rujna, nastupom na glavnom trgu u Pečuhu, u sklopu folklorne manifestacije „Dobro došli naši mili gosti“ u organizaciji KUD-a Tanac, čuvara hrvatske tradicije u toj zemlji.

Turneja, koju podupiru Veleposlanstvo RH u Mađarskoj, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split te Splitsko-dalmatinska županija, povezuje Hrvate iz domovine i iseljeništva, a cilj joj je promicanje bogate kulturne baštine Splita i Dalmacije.

Slijede koncerti i priredbe u Budimpešti: plesni koncert 23. rujna u Bugarskom kulturnom centru, zatim tradicionalni Dan smokve 24. rujna u botaničkom vrtu sveučilišta ELTE, gdje će se uz dalmatinske proizvode predstaviti i gastronomska ponuda Splitsko-dalmatinske županije. Istoga dana navečer ansambl će nastupiti i na Hrvatskoj večeri u Etyeku, na poziv gradonačelnika.

Završnica turneje održat će se u Gradišću – u gradovima Sopron i Koljnof – u sklopu programa „Narodnosna gala“, a završni koncert zakazan je za 26. rujna u Kulturnom centru Liszt Ferenc.

Organizatori poručuju da je geslo ove turneje “Bogatstvo u različitosti – ljepota u zajedništvu”, naglašavajući kako kulturna baština povezuje Hrvate diljem svijeta i čuva identitet u raseljeništvu.