Splitsko-dalmatinska županija raspisala Javni poziv za ulaganja u sportske objekte

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za prijavu programa i projekata za izgradnju i održavanje sportskih objekata iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u 2026. godini, s ciljem unaprjeđenja sportske infrastrukture i zadovoljavanja javnih potreba stanovnika.

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje upravljaju sportskim objektima na području Splitsko-dalmatinske županije, a sredstva su osigurana u proračunu za 2026. godinu. Ukupan iznos predviđen za provedbu Programa iznosi 204.500 eura, dok maksimalni iznos potpore po pojedinom projektu može doseći 20.000 eura.

Sufinanciranje ovisi o stupnju razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Projekti jedinica iz I. i II. skupine mogu se financirati do 90 posto njihove vrijednosti, dok se za jedinice od III. do VIII. skupine osigurava do 70 posto sredstava.

Sredstva se dodjeljuju za izgradnju i nadogradnju sportskih objekata, njihovu sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju, kao i za opremanje, uređenje okoliša te vanjskih sportskih terena, a moguće je prijaviti samo jedan projekt.

Prijave se podnose za projekte koji će se provoditi tijekom 2026. godine, a rok za dostavu prijava je 15. rujna 2026. godine.

Iz Županije napominju kako zadržavaju pravo izmjene ukupnog iznosa sredstava ovisno o raspoloživim proračunskim mogućnostima i interesu prijavitelja.

Detaljne informacije, tekst Javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni su na službenim mrežnim stranicama Županije.