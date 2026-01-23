Splitsko-dalmatinska županija i ove godine nastavlja s potporama za djecu i mlade

Splitsko-dalmatinska županija i ove godine nastavlja s demografskim mjerama potpora za gradnju ili adaptaciju kuća u ruralnim krajevima, naknadama za rođene bebe, ali i mjerama za roditelje učenika i studenata – za obitelji s više djece na školovanju, nastavlja se s davanjem vaučera za izvanškolske aktivnosti, sufinanciranje smještaja studentima, studente invalide…

Iznos od 1,7 milijuna eura planiran je u ovogodišnjem proračunu za Poticaj mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća te za naknade za novorođenu djecu. Od tog iznosa 1,2 milijuna se odnosi na gradnju i adaptaciju kuća, jer kako se navodi, Županija je već dulje suočena s odlaskom mladih obitelji posebno iz Dalmatinske zagore, javljaju iz Splitsko-dalmatinske županije.

"Budi tu – tu je tvoj dom"

Riječ je o projektu "Tu je tvoj dom" kojim je do sada zbrinuto preko 400 obitelji. Blizu 500 tisuća eura osigurano je u proračunu i ove godine za naknade za rođene bebe, a ovisno o indeksu razvijenosti, može se dobiti od 70 do 135 eura. Kroz program "Budi tu – tu je tvoj dom" kroz 10 mjeseci školske i akademske godine roditeljima s troje i više djece na školovanju iz Dalmatinske zagore i otoka se isplaćuje 66 , 79 ili 92 eura. Obitelji koje imaju četvero i više djece na školovanju, a pripadaju jednoj od prve tri skupine razvijenosti, dobivaju dodatno jednokratnu pomoć u prosincu (obitelji koje stanuju u prvoj skupini 995, u drugoj 862 i u trećoj skupini razvijenosti 663 eura).

Planirana je u ovogodišnjem proračunu financijska pomoć za preko 900 obitelji u ukupnom iznosu od 664.000 eura i to za pomoć obiteljima s troje djece na školovanju – za 770 obitelji (oko 549.000 eura), pomoć obiteljima s četvero djece na školovanju – za 150 obitelji (oko 100.000 eura) i pomoć obiteljima s petoro djece na školovanju – za oko 20 obitelji (oko 15.000 eura).

Za potpore obiteljima iz Zagore i s otoka koji imaju četvero i više djece na redovitom školovanju (osnovno, srednje i/ili visoko školstvo) s područja 1., 2. i 3. skupine Indeksa razvijenosti JLS, planirana je financijska pomoć za otprilike 110 obitelji kako bi se svakoj obitelji isplatila novčana pomoć u iznos od prosječno 840 eura, ovisno o mjestu prebivališta prema skupini Indeksa razvijenosti JLS.

Županija subvencionira troškove stanovanja redovitih studenata. Sredstva su planirana za oko 470 studenata kojima bi se isplatila financijska pomoć za akademsku godinu 2025./2026. (za 7 mjeseci) te za akademsku godinu 2026./2027. (za 3 mjeseca). Studentima se isplaćuje po 40 eura mjesečno. Osigurano je 187,6 tisuća eura u proračunu.

Prevencija mentalnog zdravlja u školama

Iznos od 444,3 tisuće eura planiran je u proračunu za program kojim se osiguravaju "vaučeri" za izvanškolske aktivnosti djeci primatelja dječjeg doplatka s prebivalištem u 1., 2. i 3. skupini indeksa razvijenosti JLS. Predloženi iznos po učeniku je 30 eura mjesečno tijekom 10 mjeseci nastavne godine. Iznos od 30 tisuća eura ove je godine planiran za jednokratnu novčana pomoć studentima s invaliditetom u troškovima studiranja, sukladno postavljenim kriterijimam, javljaju iz Splitsko-dalmatinske županije.

Osiguravaju se i pomoćnici u nastavi, a radi se i na promicanju Prevencija mentalnog zdravlja u školama – poboljšanje mentalnog zdravlja učenika i djelatnika te prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja. Ova aktivnost se provodi u 25 osnovnih škola.