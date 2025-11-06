Splitsko-dalmatinska županija i Hrvatska matica iseljenika potpisali sporazum o suradnji

Danas je potpisan sporazum o suradnji između Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika – dokument koji, kako je istaknuo župan Blaženko Boban, predstavlja mnogo više od formalnosti.

"Naši ljudi diljem svijeta upravo preko Hrvatske matice iseljenika osjećaju toplinu domovine i znaju da nisu sami u svojim sredinama. Ovaj sporazum potvrđuje tu povezanost – kao jedno tijelo, jedna duša", poručio je Boban.

Kroz projekt Povratak korijenima i program Ljetna škola domovine, Splitsko-dalmatinska županija nastoji mladim ljudima hrvatskog podrijetla približiti njihovo podrijetlo, a onima koji žele ostati u Hrvatskoj pomoći kroz stipendiranje i smještaj.

Župan je dodao kako ga posebno veseli što će se uskoro na Braču otvoriti Muzej iseljeništva.