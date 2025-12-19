Splitsko-dalmatinska županija gradi turizam budućnosti. Vladović: "Ne smijemo se uljuljkati. Cilj nam je sam vrh"

Danas je u hotelu Ambasador u Splitu održana IV. redovna sjednica Skupštine Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Na sjednici su se prezentirale izmjene i dopune programa rada i financijskog plana za 2025. godinu, kao i prijedlog programa rada i financijskog plana za 2026. godinu. Imenovali su se i predstavnici u Turističko vijeće TZ SDŽ.

"Iza nas je jedna iznimno uspješna sezona sa sjajnim rezultatima, ali i s jasnim smjernicama za budućnost. Ona nam pokazuje da se ne smijemo uljuljkati u postignuto, već da moramo kontinuirano raditi ne samo na predsezoni i posezoni, nego i na glavnoj sezoni", kazala je za Dalmaciju Danas Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Cilj je i dalje ostati najpoželjnija mediteranska regija, uz snažan naglasak na autentičnost, ali i uz svijest da turizam mora zajednici vraćati više nego što od nje uzima.

Koji su glavni ciljevi za iduću godinu?

"Prije svega, cilj nam je pozicionirati se na sam vrh svjetske gastronomske scene, tamo gdje i zaslužujemo biti. U tome će nam značajno pomoći i titula Europske gastroregije Europe 2027. godine, koju smo s ponosom osvojili.

Uz to, intenzivno ćemo raditi na promociji autohtonih aktivnosti unutar naše županije te nastaviti sa standardnim ulaganjima u naš način života, koji predstavlja našu najveću prednost. Posebno je važno ne zaboraviti da su ulaganja u stručne i kvalitetne kadrove ključna razlika po kojoj se ističemo i na kojoj moramo ustrajati", kaže Vladović.

Snažni smo tijekom ljetne sezone, no postavlja se pitanje što možemo poboljšati u zimskom razdoblju.

"Cjelokupnu priču o cjelogodišnjem turizmu gradimo upravo kroz razvoj outdoor aktivnosti. Idemo i korak dalje, otvarajući temu zdravlja i pozicionirajući Dalmaciju kao vrata prema zdravlju. Ne smijemo zaboraviti da je dalmatinski turizam započeo upravo kao lječilišni i zimski turizam, te se upravo tim temeljima želimo ponovno vratiti", kazala je Vladović.