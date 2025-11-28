Splitsko-dalmatinska policija najavljuje pojačane prometne kontrole u prosincu: "Darujmo sigurnost jedni drugima"

Policijska uprava splitsko-dalmatinska će i tijekom prosinca nastaviti provoditi intenzivne kontrole prometa na cestama.

Pred nama je prosinac, mjesec zajedničkih druženja i slavlja. Tijekom predstojećeg vikenda u brojnim gradovima i mjestima krenuti će organizirana adventska druženja. Veći broj organiziranih druženja i izlazaka u kojima se često konzumira i alkohol, povećava mogućnost donošenja pogrešne odluke da nakon konzumiranja alkohola sudjelujete u prometu kao vozač, a koja odluka može imati katastrofalne posljedice. Znamo da su alkohol i brzina najčešći uzroci najtežih prometnih nesreća radi čega još jednom apeliramo na svih da se suzdrže od vožnje ukoliko su konzumirali alkohol, a jedina ispravna odluka je odabrati javni prijevoz za odlazak kući.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska tijekom prosinca će nastaviti intenzivne kontrole prometa u cilju prevencije, ali i kažnjavanja počinitelja prometnih prekršaja, posebno vozača pod utjecajem alkohola i ponavljača prometnih prekršaja koji svojim ponašanjem ugrožavaju druge.

Od početka godine do danas policijski službenici su na području Splitsko-dalmatinske županije iz prometa isključili i kaznili 7339 vozača jer su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola i droga ili su odbili testiranje, a 600 osoba je u žurnom postupku odvedeno na sud. U najvećem broju slučajeva na sud smo privodili ponavljače prometnih prekršaja i vozače koji su počinili najteže prometne prekršaje.

Posebno je važno istaći i uvijek iznova naglašavati rizik kod mladih vozača koji će ovog prosinca, neki po prvi put, poželjeli samostalno doći vozilom kući nakon izlaska. Poruka za njih je: nemojte riskirati svoj život i živote vaših prijatelja vozeći pod utjecajem alkohola.

Neka nam prosinac i blagdani proteknu mirno i sigurno, bez stradavanja u prometu. Apeliramo na sve sudionike da nam pomognu u ostvarenju ovog cilja savjesnim i odgovornim ponašanjem u prometu.

Nemojte nikada nakon konzumiranja alkohola upravljati vozilom.

Također, s obzirom na to da se veliki broj adventskih događaja odvija na javnim površinama pozivamo organizatore i građane da u trenucima zabave i slavlja ne zaborave na obavezu poštivanja javnog reda i noćnog mira ostalih građana. Ovo se, uz reproduciranje glasne glazbe i viku i galamu, odnosi i na korištenje pirotehničkih sredstava. Apeliramo na građane da poštuju zakonska ograničenja i posebno činjenicu da je u ovom trenutku korištenje pirotehnike zabranjeno.

Apeliramo na roditelje da razgovaraju s djecom i posvete maksimalnu pozornost ovoj temi kako bi očuvali njihovo zdravlje. Ukažite djeci na moguće posljedice i na štetnost korištenja pirotehnike.

Tijekom slavlja i zabave budite tolerantni, imajte razumijevanja jedni za druge.

Ovog prosinca poklonimo sigurnost jedni drugima.

Odgovornim ponašanjem u svakodnevnom životu kreirate pozitivno okruženje za svoju obitelj, prijatelje, susjede i dajete svoj doprinos dobrom stanju sigurnosti!