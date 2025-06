Splitski Žnjan ulazi u novu eru: Besplatni autobusi, velika vođena šetnja, dronovi i koncerti do pola noći

Subotnje slavlje na Žnjanu počinje već u 18.00 kada u promet kreću dvije besplatne linije. Prva vozi od HNK-a do platoa svakih 30 minuta i staje na svim gradskim stajalištima, a druga polazi s parkirališta Lovrinac izravno prema Žnjanu svakih 20 minuta. Grad i Promet d.o.o. naglašavaju: “Vidimo se na Žnjanu!” uz poziv građanima da zbog sigurnosti ostave automobile kod kuće. Dio Ulice Ivana Pavla II, od rotora na Bračkoj do hotela Amfora, bit će zatvoren, a redovne linije 8, 13, 14 i 15 voze pojačano sve do 1.00 iza ponoći.

Trg kulture otvara vrata: Tarik i Iva pozdravljaju publiku

Središnji program starta u 21.00 na Trgu kulture. Voditeljski dvojac Tarik Filipović i Iva Šulentić nazočnima će predstaviti sve sadržaje novog Žnjana, uz emotivni podsjetnik na misu pape Ivana Pavla II. Otvorenje će uveličati djevojčica Lota Knežević izvedbom “Amazing Grace”, nakon čega u 21.05 slijede kratki govori gradonačelnika Splita i predsjednika Vlade, svaki ograničen na tri minute.

Živa koreografija prostora: sport, ples i 200 dronova

Točno u 21.13 počinje vođena tura – “živa koreografija” kojom se publika kreće između tematskih punktova. Na Trgu 14 palmi i Vodenom trgu smjenjuju se plesne instalacije, kvartet Fascination i latino show “More muving”. Topografski trg u 21.35 pretvara se u pozornicu za “Sax on the beach” i hip-hop u hladu, dok Klapa Klapa ritam drži s plaže.

Vidikovac u 21.45 donosi “Pivanje za plivanje” u izvedbi Klape Luše, a nebo nad Žnjanom preuzima flotila od 200 dronova koja crta zvonik sv. Duje, hrvatsku šahovnicu i druge simbole. Limena glazba Žrnovnica potom vodi povorku do malonogometnog igrališta na prezentaciju novih sportskih sadržaja i dječju baletnu točku Remusa Dimachea.

Akrobatska skupina The Sonics u 22.07 na parkiralištu izvodi “Ružu vjetrova”, uz posebnu rasvjetu i vatromet u 22.19 koji označava prijelaz prema završnici u amfiteatru.

Finale u amfiteatru: TBF, Ante Gelo i gosti

Od 22.24 svi voditelji okupljaju sudionike na pozornici amfiteatra, a potom slijedi fotografiranje i pozornica prepuštena TBF-u koji izvodi pet pjesama “za prvi susret s novim Žnjanom”. Koncert Ante Gele i orkestra traje od 22.45 do 00.35 u dva bloka: prvi okuplja Zoricu Kondžu, Alena Nižetića, Albinu i Đorđa Peruzovića, a drugi Goran Karan i Tajči zaključuju večer nizom dalmatinskih i pop hitova.

“Želimo da Žnjan postane dnevni boravak na otvorenom”, poručuju organizatori dok Split slavi početak ljeta na potpuno obnovljenom platu koji je, poručuju, “simbol nove urbane budućnosti grada”.