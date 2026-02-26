Splitski vatrogasci tijekom srijede pilali grane i gasili nekoliko požara

U protekla 24 sata splitski vatrogasci intervenirali su na više lokacija na području grada i županije, a zabilježeno je nekoliko tehničkih intervencija te požara otvorenog prostora.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u 11:13 sati izašli su na tehničku intervenciju u Njegoševoj ulici, gdje su pilali i uklanjali granu koja je prijetila padom sa stabla. U intervenciji su sudjelovala dva vozila i tri vatrogasca.

Samo dvije minute kasnije, u 11:15 sati, intervenirali su i članovi DVD-a Split. U Radmilovićevoj ulici uklonili su nekoliko grana koje su s krošnje stabla ugrožavale prolaznike na nogostupu. Na terenu su bili s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Na području županije zabilježena su tri požara otvorenog prostora. U Dugopolju je u 17:46 sati planuo požar zapuštene livade, pri čemu je izgorjelo oko 6.000 četvornih metara trave. Požar su u 18:15 sati ugasili pripadnici DVD-a Dugopolje s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Drugi požar u Dugopolju izbio je u 18:17 sati u Ulici Domovinskog rata, gdje je opožareno dodatnih 3.000 četvornih metara trave. I ovaj su požar do 18:40 sati ugasili članovi DVD-a Dugopolje, također s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Požar otvorenog prostora zabilježen je i u Čišlama u 18:30 sati. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Gata s jednim vozilom i tri vatrogasca, a opožareno je oko 200 četvornih metara trave i niskog raslinja.