Splitski vatrogasci poslali važnu poruku sugrađanima nakon intervencije!

- [POŽAR STANA] Intervencija broj 1066/25 - naslovili su novu Facebook objavu splitski vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, u Dubrovačkoj ulici u Splitu u subotu nešto prije 12 sati izbio je požar u stanu na sedmom katu zgrade. Na teren su izašla dva vatrogasna vozila s devet vatrogasaca, koji su požar lokalizirali i ugasili u roku od pola sata.

- Uspješno ugašen požar stana u Splitu, srećom nitko nije ozlijeđen! Brzom intervencijom spriječili smo širenje vatre i još jednom potvrdili da su susjedi i brza dojava najbolji saveznici!

Mali savjet! Redovito provjerite svoje električne instalacije i ne ostavljajte upaljene uređaje bez nadzora, ni fen, ni punjač, ni tavu s uljem! - napisali su vatrogasci.