Splitski vatrogasci jučer imali intervenciju i u bolnici Firule: Ne, nije požar...

Vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su tijekom posljednja 24 sata nekoliko intervencija različitog karaktera.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je na dvije lokacije.

U 11:48 sati vatrogasci su intervenirali u Mostarskoj ulici, gdje su tehničkom intervencijom otvorili vrata.

U 20:17 sati intervenirali su u KBC-u Firule, gdje su skinuli prsten s prsta ruke.

Niz intervencija na području županije

Od dojavljenih i proslijeđenih događaja na području županije, u Makarskoj (Ulica Ante Starčevića 10) u 07:50 sati piljeno je stablo u parku, a na intervenciji je bila JVP Makarska s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U Vedrinama je u 11:17 sati izbio požar pašnjaka, opožaren je jedan hektar, a na intervenciji je bio DVD Trilj s jednim vozilom i dva vatrogasca. Na Hvaru je u 11:20 sati ispirano ulje s kolnika, a interveniralo je DVD Hvar s jednim vozilom i tri vatrogasca. U Makarskoj u 13:02 sati ispirana je cesta na intervenciji je bila JVP Makarska s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U Sinju je u 13:20 sati gorila trava, opožareno je 3000 četvornih metara, a intervenirala je JVP Sinj s jednim vozilom i četiri vatrogasca.

U Makarskoj je u 13:26 sati osiguravan medicinski let, a na terenu je bila JVP Makarska s jednim vozilom i dva vatrogasca. U Brnazama je u 13:54 sati gorila trava, opožaren je jedan hektar, a intervenirala je JVP Sinj s jednim vozilom i četiri vatrogasca.

U Makarskoj je u 16:28 sati ponovno osiguravan medicinski let, a na intervenciji je bila JVP Makarska s jednim vozilom i tri vatrogasca. U Otoku je u 17:57 sati izbio požar pašnjaka, opožaren je jedan hektar, a intervenirala je JVP Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca.