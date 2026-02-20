Splitski učenici oživjeli razglednice, a sada 'ulaze' u apartmane diljem grada

Na današnjem Kongresu o turizmu posebnu pažnju privukao je projekt koji spaja splitsku mladost, inovaciju i nostalgiju. Vridna Andrea Bilandžić iz Turističko-ugostiteljske škole Split predstavila je projekt digitalnih razglednica koji je već dobio priznanje struke, a sada ulazi i u domove splitskih gostiju.

Od bečke premijere do splitske inovacije

Projekt je prošle godine nagrađen glavnom nagradom Ministarstva turizma i sporta za povezivanje obrazovanja s realnim sektorom. Bilandžić je istaknula zanimljivu povijesnu crticu koja ih je inspirirala:

– Naše istraživanje pokazalo je da je 1869. godine u Beču poslana prva razglednica. Do kraja 20. stoljeća na globalnom tržištu slalo se čak četiri milijuna razglednica dnevno. Ta je lijepa priča s vremenom pala u zaborav, a mi smo je odlučili oživjeti kroz digitalni format. Osmislili smo cijeli niz razglednica koje su besplatne i turisti ih mogu slati bilo gdje u svijet – pojasnila je Bilandžić.

Suradnja s iznajmljivačima: QR kod u svakom apartmanu

Projekt je realiziran u suradnji s Elektrotehničkom školom iz Splita, a novu snagu dobio je kroz partnerstvo s Hrvatskom udrugom obiteljskog smještaja i predsjednicom Barbarom Marković.

– Gospođa Barbara došla je na ideju da nas počasti suradnjom. Napravili smo pozivnicu za članove udruge, ali nismo stali na tome. Cijeli vizualni identitet prerastao je u izgled razglednice i markice. Naše su učenice podijelile QR kodove iznajmljivačima kako bi ih zalijepili u svoje objekte. To je dodatna vrijednost za goste – razglednica Splita s prigodnim tekstom na engleskom jeziku. Nadamo se da ćemo s našom digitalnom verzijom brzo doći do onih povijesnih četiri milijuna – optimistična je mentorica.

Što kažu učenici? „Ovo nam je otvorilo vidike“

U projektu su aktivno sudjelovali i učenici, koji ne skrivaju zadovoljstvo što su dio ove priče.

Nina Mamut priznaje da joj je sudjelovanje na kongresu bilo dragocjeno iskustvo:

– Prošle godine radila sam samo na registracijama, ali ove godine imala sam priliku vidjeti kako sve to zapravo izgleda. Ispunilo je sva moja očekivanja, pa i više od toga. Sudjelovala sam u svemu, pa i u „kartolinama“, i drago mi je da smo podržali ovaj nagrađeni projekt.

Njezin kolega Josip Kalaš prvi se put susreo s ovakvim izazovom:

– Meni je ovo prva godina. Jako mi je drago što sam se prijavio i imao ovu priliku. Stvarno sam uživao i sve bih ovo ponovio – kaže Josip.

Budućnost u turizmu

Na pitanje gdje se vide u budućnosti, mladi Splićani nemaju puno dvojbi. Nina se vidi u sklopu nekog hotela ili čak u samostalnom biznisu, dok Josip, unatoč određenim dvojbama, priznaje da će najvjerojatnije ostati u sektoru turizma, uz napomenu da „treba još malo i veće škole“.

Dok je u dvorani vladao pravi „šušur“ od turizma, ovi mladi ljudi pokazali su da Split ima i znanje i kreativnost kojima može konkurirati na globalnom tržištu.